Трюк российской дипломатии: О чем будет спецзаседание ООН по Донбассу

Генеральная Ассамблея ООН на следующей неделе проведет специальное заседание по ситуации на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей по инициативе Украины. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

По данным ведомства, мероприятие состоится 20 февраля. «Дискуссия, в которой примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, будет касаться широкого круга вопросов российской агрессии, в частности в политическом, гуманитарном, экономическом и социальном измерениях», – говорится в сообщении.

В МИД Украины также отреагировали на заявления из России относительно инициативы проведения заседания Совбеза ООН по Донбассу: «Появилась новость о российской инициативе созвать накануне этого мероприятия заседания Совбеза ООН для обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей. Ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей. Но украинская дипломатия готова к такому сценарию».

«Представители Украины примут участие в обоих мероприятиях. С высоких трибун ООН расскажут миру об усилиях президента и правительства по восстановлению мира на Донбассе, в частности в свете выполнения договоренностей саммита глав государств и правительств стран Нормандского формата от 9 декабря 2019 года: прекращении обстрелов, взаимном освобождении удерживаемых лиц, обеспечении допуска Красного Креста на оккупированную территорию, определении гуманитарных участков разведения войск, улучшении социально-экономического обеспечения населения, интенсификации деятельности Миссии СММ ОБСЕ и другом», – заявили в МИД Украины.