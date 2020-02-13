RU
Все новости

«Горловка в Украину – капец»: Ситуация в пунктах пропуска днем 13 февраля

13.02.20 14:49
Фото: пресс-центр Государственной пограничной службы Украины
Фото: пресс-центр Государственной пограничной службы Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 13 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Таня: «10:57. В Майорске сразу заехали»;
  • Инна: «12:22. Горловка в Украину – капец. Муж отзвонился, сказал машин 200, пеших все забито».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Николай: «10:25. Каргилл из Донецка общая 65, льгота 35»;
  • Ксения: «10:42. Приехали на Каргилл. Машин 40 общая. Машин 30 льгота»;
  • Карина: «12:06. На Каргилле пеших, человек 300, ездит 2 автобуса, и периодически буксуют в каше снега»;
  • Дарья: «13:21. Каргилл на выезд. Основная до чебуреков, льготы нет, дорога терпимо».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • «Жорик»: «10:46. Еленовка на выезд, до магазина»;
  • Александр: «11:05. Еленовка на выезд – до поворота на магазин»;
  • Алекс: «12:06. Еленовка за 4 часа, стоим перед украинским БП, движения нет»;
  • «Макмак»: «13:23. Еленовка общая 10 перед и от шлагбаума до КПП»;
  • Олег: «13:53. Из ДНР в Новотроицкое на украинском блокпосту 40 машин»;
  • Лилия: «14:04. Еленовка в Украину – очереди нет».

О ситуации на КПВВ«Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ «Станица Луганская», на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет:

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк