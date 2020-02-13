«Горловка в Украину – капец»: Ситуация в пунктах пропуска днем 13 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 13 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Таня: «10:57. В Майорске сразу заехали»;

Инна: «12:22. Горловка в Украину – капец. Муж отзвонился, сказал машин 200, пеших все забито».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Николай: «10:25. Каргилл из Донецка общая 65, льгота 35»;

Ксения: «10:42. Приехали на Каргилл. Машин 40 общая. Машин 30 льгота»;

Карина: «12:06. На Каргилле пеших, человек 300, ездит 2 автобуса, и периодически буксуют в каше снега»;

Дарья: «13:21. Каргилл на выезд. Основная до чебуреков, льготы нет, дорога терпимо».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Жорик»: «10:46. Еленовка на выезд, до магазина»;

Александр: «11:05. Еленовка на выезд – до поворота на магазин»;

Алекс: «12:06. Еленовка за 4 часа, стоим перед украинским БП, движения нет»;

«Макмак»: «13:23. Еленовка общая 10 перед и от шлагбаума до КПП»;

Олег: «13:53. Из ДНР в Новотроицкое на украинском блокпосту 40 машин»;

Лилия: «14:04. Еленовка в Украину – очереди нет».

О ситуации на КПВВ«Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ «Станица Луганская», на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: