Завершился карантин: В Мариуполе школьники приступят к занятиям с 17 февраля

В школах Мариуполя с 17 февраля начнется учебный процесс, школьники выходят с карантина. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Согласно приказу департамента образования Мариупольского городского совета от 13.02.2020 г. "О восстановлении образовательного процесса в учреждениях общего среднего и внешкольного образования г. Мариуполь в 2019-2020 учебном году" с 17 февраля ученики выходят с карантина», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с 30 января в школах города был приостановлен учебный процесс в связи с высокой заболеваемостью респираторными инфекциями.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области 271 школа закрыта на карантин из-за увеличения случаев заболевания гриппом и ОРВИ.