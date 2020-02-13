В Северодонецке пьяный виновник ДТП пытался откупиться от полицейских

В Северодонецке (Луганская обл.) пьяный водитель автомобиля Hyundai, совершивший дорожно-транспортное происшествие (ДТП), пытался предложить патрульным полицейским взятку за несоставление на него административных материалов. Теперь нарушителя привлекут не только к административной, но и к уголовной ответственности. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Отмечается, что происшествие случилось в Северодонецке на пр. Гвардейском, около 1:00 ночи. Патрульные полицейские увидели автомобиль Hyundai, который не справился с управлением и заехал на разделительную полосу. Автомобиль застрял в сугробе и не смог уехать.

Патрульные сразу бросились к водителю на помощь. Водитель не пострадал. В ходе общения инспекторы обнаружили, что водитель был пьян и не отрицал этот факт. К тому же, оказалось, что у него отсутствует полис обязательного страхования.

Пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался в присутствии свидетелей, зато предложил патрульным взятку, чтобы те не составляли на него административные материалы. Полицейские неоднократно предупредили мужчину об уголовной ответственности за подобное предложение, но водитель на предупреждение не реагировал.

«В результате, на правонарушителя составлены административные материалы по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД Украины, что стало причиной ДТП), ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения), ч. 1 ч. 122 КУоАП (управление транспортным средством без соответствующих документов)», – говорится в сообщении.

Кроме того, инспекторы вызвали следственно-оперативную группу, поскольку за предложение взятки должностному лицу, предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 369 УК Украины.

В полиции уточнили, что за минувшие сутки, 12 февраля, в Северодонецке было зафиксировано 5 ДТП.