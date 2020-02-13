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Украина должна заявить в ООН о выдаче паспортов РФ на Донбассе, как о нарушении Минских договоренностей, – Климкин

13.02.20 18:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украина на заседании Совета Безопасности ООН, инициированном Россией, должна акцентировать внимание на выдаче российских паспортов на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, что является формой агрессии Российской Федерации и нарушает Минские договоренности. Об этом сегодня, 13 февраля, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

«На заседании СБ ООН, если оно состоится, Россия должна услышать, что выдача российских паспортов является частью российской агрессии и меняет логику Минских договоренностей», – написал Климкин.

Ранее сообщалось, что 20 февраля по инициативе Украины Генеральная ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что 12 февраля стало известно о российской инициативе созвать накануне этого мероприятия, в том числе 18 февраля, заседание Совбеза ООН для обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей.

В МИД Украины также отреагировали на заявления из России относительно инициативы проведения заседания Совбеза ООН по Донбассу, заявив, что украинская дипломатия готова противостоять российским сценариям в ООН, и представители Украины примут участие в обоих мероприятиях.

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