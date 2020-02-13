Украина должна заявить в ООН о выдаче паспортов РФ на Донбассе, как о нарушении Минских договоренностей, – Климкин

Украина на заседании Совета Безопасности ООН, инициированном Россией, должна акцентировать внимание на выдаче российских паспортов на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, что является формой агрессии Российской Федерации и нарушает Минские договоренности. Об этом сегодня, 13 февраля, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

«На заседании СБ ООН, если оно состоится, Россия должна услышать, что выдача российских паспортов является частью российской агрессии и меняет логику Минских договоренностей», – написал Климкин.

Ранее сообщалось, что 20 февраля по инициативе Украины Генеральная ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что 12 февраля стало известно о российской инициативе созвать накануне этого мероприятия, в том числе 18 февраля, заседание Совбеза ООН для обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей.

В МИД Украины также отреагировали на заявления из России относительно инициативы проведения заседания Совбеза ООН по Донбассу, заявив, что украинская дипломатия готова противостоять российским сценариям в ООН, и представители Украины примут участие в обоих мероприятиях.