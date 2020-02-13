Из Донецка – в Северодонецк: Как сотрудник донецкого аэропорта открыла бизнес по уборке помещений

С началом вооруженного конфликта на Донбассе Анна Горина переехала из Донецка в Северодонецк (Луганская обл.), где открыла «Мобильную химчистку», передают «Свои.city».

Северодонецк – родной для Гориной город. Но в 1990-е года она приехала в Донецк на учебу и, получив профессию бухгалтера, она решила здесь остаться. Начала работать в аэропорту. «Для меня наступило самое счастливое время. Я ощутила деньги. Донецк менялся, осовременивался на глазах. Из него можно было поехать в Киев или Крым. Мы этим пользовались. Вечером садишься в ночной поезд, утром – на месте. Потусил день – и назад», – вспоминает Анна.

Когда начались боевые действия, жизнь в Донецке стала невыносимой. Дом, где проживала Анна Горина, находился поблизости от аэропорта, практически в эпицентре обстрелов. «Ребенку 4 месяца, над нами летали вертолеты, бомбили аэропорт. Наш дом стоял рядом. Жутко было, жутко. Ночами зарницы мигают, а звуков нет. Никто не понимал, что это. Готовила подвал, прятались. Всякого натерпелись», – говорит женщина.

В июле 2014 года Анна первоначально выехала к родственникам в Воронеж (Россия), а через три месяца вернулась на родину, в Северодонецк. Раньше ей постоянно хотелось уехать отсюда, но теперь она оценила преимущества жизни в небольшом городке и в родительском доме. «В большом городе нужна хорошая работа. На ней пропадаешь с утра до ночи, а у тебя ребенок. Затраты на съем квартиры, транспорт, время на дорогу. В Северодонецке – 15 минут, и ты в любой точке. Жить в круговерти не хотелось. Киев и заграница меня не манили», – рассказывает Анна.

В Донецке она все-таки побывала снова, последний раз ездила туда по делам в 2016 году. Увиденное ее потрясло, особенно руины в поселке возле аэропорта.

«Стало немного жалко жизни его строителей и свою. Каждый что-то планировал. Я дом отремонтировала, ребенка родила. Живи и наслаждайся. Началась война. Пришлось все поменять. В 40 лет это сложно. Ну ничего. Как говорится, жизнь выбила из положительного русла – найди другое», – отметила Анна.

В центре занятости Северодонецка работы по профессии с достаточной зарплатой для нее не нашлось, женщина решила начать свой бизнес и открыла комиссионный магазин. Вложила 10-15 тыс. грн на стойки, вешалки, арендовала помещение. Товар приносили люди, Анна получала процент от продаж. Этот бизнес продержал ее на плаву полтора года, но ей хотелось развить свое дело.

Анна вспомнила, что на прежней работе, в донецком аэропорту, был немецкий пылесос «Керхер», который она пару раз брала домой для чистки ковра. И женщина в Северодонецке основала предприятие по уборке помещений.

Первый пылесос Горина приобрела на собственные средства, а потом, когда увидела, что спрос на услуги химчистки и клининга есть, написала проект и выиграла грант ПРООН. За 140 тыс. грн купила парогенераторы, пылесос моющий и для строительного мусора, минимойку. Комиссионка со временем ушла в прошлое, и Анна сосредоточилась на своем новом бизнесе.

«От уборки я кайфую. Особенно в новых домах с красивым интерьером. Во время процесса хочу поучаствовать, понять сложность работы. Когда мои работники говорят "ой!", за голову хватаются, я беру тряпку. Показываю, что не сильно-то и "ой". Бывает, рук не хватает или работники высоты боятся. Беру и мою, лезу на леса. Когда процесс налажен, я не вмешиваюсь», – рассказывает северодончанка.

По ее словам, много северодончан заказывают уборку. Чаще всего это квартиры, но также Анна занимается чисткой фасадов зданий, клинингом после ремонта, строительства. Химчистку как сложный и ответственный процесс пока не доверяет никому, работу выполняет лично: «Я прошла курсы и тренинги по химчистке. Знаю, какой химией как пользоваться. Есть определенные этапы и секреты. Пока не могу этот процесс доверить кому-то другому».

В данное время около 40% заказчиков Анны – это постоянные клиенты, и не только северодончане. Звонят из Лисичанска, Рубежного, Станицы Луганской, Сватово. Узнают о «Мобильной химчистке», в основном, через интернет. Анна с удивлением отмечает, что люди активно пользуются клининговыми услугами: осенью и в начале зимы без заказов не проходило и три дня.

Преимущество Анны, как она считает, в образовании бухгалтера. Без этих знаний тяжело работать с предприятиями: заключать договора, вести отчетность, кадровый учет. Ей не понадобилось нанимать для этой работы стороннего специалиста, со всем справляется сама.

«Бизнес в Северодонецке делать можно. Все зависит от желания работать. Моя цель – это развитие бизнеса, мойка больших фасадов, промышленных объектов. Пока нечего предложить таким клиентам. Нет нужной техники», – подчеркнула предпринимательница.

Главный мотиватор начинающей бизнес-вумен – желание добиться успеха и обеспечить ребенку нормальное будущее, чтобы он реализовал себя в Украине. «Хочу гордиться сыном, городом и страной», – заключила Анна.