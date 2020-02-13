Укрпочта пока не будет отправлять посылки в Китай

«Укрпочта» временно приостанавливает прием всех видов отправлений в Китай. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что никаких запретов со стороны Национальной почты Китая сейчас нет. Однако, в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на не определенный срок, прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен.

«Все отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены», – говорится в сообщении.

«Укрпочта» также уточнила ситуацию по доставке импортных почтовых отправлений с территории Китая, поступающих в Украину. «Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку из этой страны в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая. Однако, из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены», – напоминается в сообщении.

Также отмечается, что никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. У официальных назначенных почтовых операторов-партнеров «Укрпочты» все отправления проходят строгую проверку, рентген-уход, запрещенные или опасные вещи не принимаются и не выпускаются за границу. Они действуют в соответствии с нормами Всемирного почтового союза и ВОЗ.