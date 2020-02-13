Население неподконтрольного Донбасса пересчитают с помощью спутника

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил о подготовке проекта спутниковой съемки для определения численности населения на временно неподконтрольном украинской власти Донбассе и в аннексированном Крыму. Об этом министр сказал в интервью «Українському радіо».

В частности, Дубилет ответил на вопрос, какова ситуация с переписью на временно неподконтрольных территориях, потому что Госслужба статистики говорит, что можно лишь приблизительно оценить количество населения. «Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводился в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями. Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять примерное количество населения. Но пока я не могу сказать, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты население в Крыму и на оккупированных территориях», – сказал Дубилет.

Ранее сообщалось, что министр Кабинета министров Украины Дубилет пояснил, из-за чего существуют расхождения в цифрах электронной переписи населения, проведенной по состоянию на 1 декабря 2019 года и официальными статистическими данными.