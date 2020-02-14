Россия продолжает убивать на Донбассе: Эксперт об иллюзиях улучшений

В Украине и на Западе активно обсуждают перспективы улучшения отношений с Россией в контексте урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, но это иллюзия. Такое мнение высказал научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань.

«Была традиционная позиция украинской дипломатии – не идти на двусторонние переговоры с Россией, потому что Россия все равно обдурит, нужно это делать во многостороннем формате и контексте. Зеленский избрал совсем иной подход, и Ермак является четким исполнителем – одним из архитекторов модели двусторонних переговоров с Россией», – сказал он.

«А Россия нас потихоньку втягивает в создание иллюзии, что с РФ можно договариваться, что отношения улучшаются», – продолжил Гарань.

По его словам, на Западе сложилось определенное мнение об улучшении отношений между Украиной и Россией. «Мне часто звонят западные корреспонденты и спрашивают: "Как вы прокомментируете улучшение? Это нормализация отношений?" Я говорю: "Какая нормализация, если Россия продолжает убивать на Донбассе?", – "Ну, вы же видите: происходит определенное потепление…" То есть – это сложно объяснить нашим западным партнерам, часть из которых может и настроена на это: пусть Украина договаривается с Россией – будет меньше проблем. Об этом и Трамп говорил: "Пусть они договорятся между собой". Это подход».

«На самом деле, я думаю, что американская политика другая на том уровне, где она делается, – в Госдепе США, в Пентагоне. Там люди сидят, которые очень хорошо понимают, что такое Россия, и что Россия делает в Украине», – отметил эксперт.

Научный директор фонда «Демократические инициативы» считает, что даже заявление украинских властей о вероятности проведения в этом году выборов на неподконтрольном Донбассе угрожает Украине попаданием в российскую ловушку. При этом эксперт уверен, что выборы на ныне неподконтрольном украинским властям Донбассе этой осенью не состоятся, но варианты компромиссов в переговорах с Россией нужно искать.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV