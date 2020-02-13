Переломы, ушибы, растяжения: На Донетчине в ДТП пострадали 4 человека

В Константиновке (Донецкая обл.) в результате столкновения микроавтобуса и пассажирского автобуса пострадали 4 человека. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

ДТП произошло в среду, 13 февраля, в 17:30 по пр. Ломоносова.

«26-летний водитель автомобиля "Ивеко" не справившись с управлением совершил столкновение с пассажирским автобусом "ПАЗ". Четыре женщины – пассажиры автобуса – получили различные телесные повреждения (перелом костей, ушибы, растяжения связок). На месте работала группа реагирования и следователи Константиновского отделения полиции. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия», – рассказали в полиции.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Продолжается досудебное расследование.

Фото: пресс-служба Бахмутского отдела полиции