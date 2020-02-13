Генсек НАТО рассказал, что мешает прекращению войны на Донбассе

Прекращению вооруженного конфликта на востоке Украины мешает множество проблем. В частности, речь идет о постоянных нарушениях режима прекращения огня и препятствовании деятельности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сегодня, 13 февраля, заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия) в рамках заседания министров обороны стран-членов НАТО, передает «УНИАН».

«Мы выражаем приверженность президенту Зеленскому за инициативу, которую он начал для восстановления усилия для поиска путей мирного урегулирования конфликта в Украине. Мы также приветствуем возобновление встреч в рамках "нормандского формата" на высоком уровне. Мы приветствуем тот факт, что мы видели обмен пленниками и также произошедшее расширение определенных участков для разведения сил», – заявил Столтенберг.

При этом он уточнил, что кроме определенного прогресса, до сих пор остается «много проблем». «К примеру, мы видим постоянные нарушения режима прекращения огня. Мы видим, что наблюдатели ОБСЕ не имеют возможности работать свободно и безопасно, но мы решительно поддерживаем усилия по поиску мирного урегулирования. Это война, которая происходит в Европе вблизи (стран) НАТО, и это, конечно, имеет значение для всех нас», – объяснил Генсек НАТО.

Напомним, специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Хайди Грау заявила, что для решения конфликта на Донбассе все еще требуются усилия и политическая воля сторон.