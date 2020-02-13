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ФК «Шахтер» получил лицензию на запуск своего телеканала

13.02.20 16:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На украинском телевидении появится еще один спортивный канал. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал ФК «Шахтер» лицензию на кабельное вещание клубного телеканала. Это будет первый телеканал футбольного клуба в Украине, сообщает Xsport.

Канал клуба будет выходить под аббревиатурой FCSD. На нем будут показывать все матчи донецкой команды в разных турнирах. В том числе и архивные поединки. А также – интервью игроков, новости из жизни клуба.

Канал будет доступен в кабельных сетях и на платформах IPTV, контент канала будет распространяться также на официальном сайте ФК «Шахтер».

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