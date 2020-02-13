Украина в ОБСЕ: Катер «Бердянск» был пробит снарядом с российского вертолета

Балистическая экспертиза засвидетельствовала, что катер «Бердянск» был пробит бронебойным снарядом, выпущенным из российского вертолета Ка-52, что лишь подтверждает агрессивный характер нападения РФ на украинский корабль в ноябре 2018 года. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене, сообщает « Укринформ ».

«Мы Хотели бы обратить внимание делегаций на результаты балистической экспертизы повреждений, полученных во время атаки на три украинских корабля и их экипажи со стороны Российской Федерации 25 ноября 2018 года. Эти корабли были возвращены Россией в Украину в ноябре прошлого года в соответствии с обязательным приказом Международного трибунала по морскому праву. Пробоина в бронетанковом катере "Бердянск" возникла в результате прямого попадания бронебойных снарядов, выпущенных с ударного вертолета Ка-52 ВМФ России», – заявив он.

Представитель Украины отметил, что эти доказательства «четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018 год».

Другие два корабля, «Яны Капу» и «Никополь», были отправлены на завод для ремонта. Украинская делегация ранее уже предоставляла Форуму ОБСЕ по безопасности сотрудничества подробную информацию о серьезных повреждениях и факты мародерства, совершенные российской стороной на захваченных катерах, добавил Лоссовский.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение, действие которого завершилось 26 декабря. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряков, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников. В итоге 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину, из них – 24 военнопленных моряка. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России.