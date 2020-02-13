В «Л-ДНР» комиссия из России проверяет боевую подготовку НВФ

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса комиссия Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации продолжает проверку мероприятий по боевой подготовке участников незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 13 февраля, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

«По сообщениям Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса российских оккупационных войск продолжается работа комиссии Генерального штаба и командования Южного военного округа ВС РФ по проверке боевой и мобилизационной готовности, материально-технического, финансового и кадрового обеспечения», – отметил Шаравара.

При этом, в ходе проверок для членов комиссии проводятся показательные мероприятия по демонстрации приобретенных подразделениями НВФ боевых возможностей по поражению объектов Объединенных сил и провоцирование подразделений Вооруженных сил Украины на открытие огня.

«Таким образом российское оккупационное командование пытается обосновать необходимость увеличения "бюджетных расходов" для оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», – добавил Шаравара.