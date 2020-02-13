В ОГА назвали самые загрязненные минами города и районы Донетчины

На территории Донецкой области наиболее загрязненными минами и взрывоопасными пережитками войны являются территории, расположенные вдоль линии разграничения. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Вадим Филашкин на встрече с представителями организации The HALO Trust, передает пресс-служба ДонОГА.

«Наиболее загрязненными минами и взрывоопасными предметами являются Бахмутский, Волновахский, Марьинский, Ясиноватский районы, а также города Авдеевка и Мариуполь. Также остаются загрязненными некоторые участки местности, которые были освобождены от незаконных вооруженных формирований. Наличие мин и взрывоопасных предметов влияет на свободное и безопасное передвижение людей в охваченных конфликтом районах области и делает невозможным обработку сельскохозяйственных земель, паев и т. д.», – сказал он.

По словам директора департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Игоря Бойко, разминирование территорий осуществляются планово на основании ежегодного Плана мероприятий по организации работ гуманитарного разминирования освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей, утвержденного Министром обороны Украины и Плана мероприятий по разминированию местности в Донецкой области, который разрабатывается ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области и утверждается председателем ДонОГА.

Он также добавил, что положительным результатом совместных действий всех операторов противоминной деятельности в течение последних лет является передача представительством The HALO Trust в Украине и FSD 13-ти земельных участков представителям Славянского городского совета, Николаевской ОТГ, Криволуцкого, Рай-Александровского, Новолуганского, Андреевского, Райгородского сельских и поселковых советов, которая состоялась 31 октября 2019 года. Благодаря проведенной работе, громады получили безопасный доступ к своей земле, которая была загрязнена минами и взрывоопасными предметами.