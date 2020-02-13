Обстреливали Авдеевку из «Градов»: Участникам группировки «Сомали» сообщили о подозрении

Управление Службы безопасности Украины сообщило о подозрениях главарям незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Сомали» так называемого «министерства обороны ДНР», причастным к обстрелам жилых кварталов Авдеевки (Донецкая обл.) из «Градов», в результате которых погибли и были ранены мирные жители.

«Служба безопасности Украины установила обстоятельства террористического акта, совершенного в Авдеевке Донецкой области 26 января 2015 года боевиками незаконного вооруженного формирования "Сомали" так называемого "министерства обороны ДНР". Следователи спецслужбы задокументировали, что обстрел мирных жилых кварталов районного центра с населением в несколько десятков тысяч человек реактивными системами залпового огня "Град" осуществлялся с территории, временно подконтрольной террористам», – говорится в сообщении.

Так, согласно выводам ряда экспертиз, участники НВФ вели обстрел неуправляемыми реактивными осколочно-фугасными снарядами М-21ОФ из района неподконтрольных городов Минеральное, Яковлевка и Ясиноватая. Во время теракта было выпущено не менее 70 таких снарядов.

Отмечается, что в результате обстрела погибли два мирных жителя, еще двое были ранены. А также, полностью или частично были уничтожены жилые квартиры и дома, детский сад, больница, другие коммунальные учреждения. Избежать гораздо большего количества жертв удалось лишь из-за предварительного обстрела участниками НВФ города из ствольной артиллерии. Большинство жителей Авдеевки оставались в бомбоубежищах.

Как установили следователи СБУ, непосредственное участие в обстрелах жилых кварталов Авдеевки участвовали два подразделения «1-й отдельной батальонно-тактической группы "Сомали"» так называемого «минобороны ДНР».

«Гаубичной батареей командовал "гвардии подполковник" с позывным "Море", который непосредственно давал необходимые для прицеливания расчеты и координаты. Артиллерийская реактивная батарея в составе двух единиц реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" выполняла указания своего главаря по кличке "Академик". Он после согласования обстрелов с командиром "Сомали" "Гиви" отдавал команду открыть огонь», – сказано в сообщении.

Перехваченные СБУ переговоры участников «Сомали» свидетельствуют, что именно они координировали и осуществляли обстрел из «Града» мирного города, где в то время не находилось ни одного украинского военного.

Следователи спецслужбы задокументировали всю цепочку организации, координации и выполнения участниками НВФ этого преступления против мирного населения.

Сейчас наемнику НВФ «гвардии подполковнику Морю» сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы), ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ч. 3 ст. 258 (Террористический акт), п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство), его сообщнику «Академику» – ч. 3 ст. 258, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Они оба объявлены в розыск.

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по более 30 эпизодами обстрелов Авдеевки участниками НВФ.