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Партнерство расширенных возможностей НАТО: Украина готова присоединиться

13.02.20 18:33

Украина соответствует критериям для присоединения к программе партнерства расширенных возможностей НАТО. Об этом сегодня, 13 февраля, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время рабочего завтрака по приглашению министра национальной обороны Канады с участием Генерального Секретаря НАТО (29 + 1), сообщает пресс-служба министерства.

«Наши партнеры по НАТО знают, что присоединение к программе партнерства расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership) является абсолютным приоритетом для Украины. Украина сделала значительный прогресс во внедрении стандартов Альянса и уже соответствует военным критериям присоединения к Программе. Мы готовы, и сейчас есть замечательное окно возможностей», – отметил Андрей Загороднюк.

Он также акцентировал внимание на том, что присоединение Украины к программе является ключевым элементом в усилении европейской безопасности и углублении сотрудничества и партнерства.

Кроме того, Андрей Загороднюк отметил, что Украине есть что предложить Альянсу. Среди направлений министр выделил продолжения участия украинских военных в операциях под эгидой НАТО, обмен опытом, полученным во время противостояния российской агрессии на востоке Украины, включая гибридную составляющую, обмен разведданными, а также обеспечение безопасности в акватории Черного моря.

Глава оборонного ведомства призвал партнеров рассмотреть заявку Украины на участие в программе и поддержать это решение.

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