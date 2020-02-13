Укргазбанк – в числі лідерів по фінансуванню на Донбасі

Державний Укргазбанк – одне з провідних фінансових установ, що надають доступні кредити жителям і підприємцям Лисичанська.

Укргазбанк прагне забезпечувати своїх клієнтів вигідними програмами і послугами, а тому запустив новий продукт – кредитну карту «ЕКО-кредитка». Це вигідна кредитна карта з максимально доступним лімітом 300 тисяч гривень. Еко-кредитка пропонує 30 днів чесного пільгового періоду, а далі, після його закінчення, нараховує відсотки на залишок кредитних коштів тільки з першого дня заборгованості, а не з початку грейс-періоду, як це передбачено в інших існуючих в Україні кредитних продуктах. Замовити карту можна безпосередньо в мобільному додатку «Екобанк онлайн». Ухвалення рішення здійснюється автоматично до 10 хвилин і буде дійсно протягом 30 днів.

В рамках партнерства з Німецько-українським фондом Укргазбанк, активно реалізує програму підтримки малого та середнього бізнесу на сході FinancEast. Ця програма передбачає, що підприємці Донецької і Луганської областей можуть отримати грантові ресурси у вигляді компенсації до 50% вартості інвестиційних проектів. Зараз у банку на розгляді знаходиться заявок на суму понад 150 млн грн, більша частина з яких – це заявки клієнтів, що працюють в аграрному секторі Також на Донбасі Укргазбанком розгорнута масштабна програма державної підтримки бізнесу – «Доступні кредити 5-7-9%».

За доступним фінансуванням можна звертатися в Укргазбанк за адресою пр. Перемоги (пр. Леніна), 149. На сьогодні клієнтами відділення є більше 25 тисяч українців, серед яких 41 клієнт – корпоративного бізнесу та 697 представників малого та середнього бізнесу.

Детальну інформацію за програмами банку можна отримати на сайті Укргазбанку. Там же можна заповнити заявку на отримання доступного фінансування.

На сході України Укргазбанк представлений чотирма відділеннями в Донецькій області і трьома в Луганській. У той же час в банку анонсують плани розвитку мережі представництв в регіоні.