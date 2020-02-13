Министры обороны Украины и США обсудили ход операции ОС на Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк проинформировал министра обороны США Марка Томаса Эспера о ходе операции Объединенных сил (ОС) на территории Донецкой и Луганской областей во время рабочей встречи в Брюсселе сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба Минобороны.

При этом было отмечено, что несмотря на меры по отражению и сдерживанию российской агрессии на востоке Украины, ВС Украины продолжают реформироваться и меняться, чтобы достичь соответствия критериям членству в НАТО.

По словам Андрея Загороднюка, перестройка структуры Украинской армии направлена ​​на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам, которые применяются а армиях государств-членов Альянса.

Во время встречи стороны также уделили внимание вопросам двустороннего оборонного сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки. В этом контексте Андрей Загороднюк поблагодарил американскую сторону за материально-техническую и консультативно-совещательную помощь, которую оказывает Украине правительство США.

Была высказана заинтересованность украинской стороны в развитии военно-технического сотрудничества по направлению оборонных закупок, расширению военно-политического диалога и проведению консультаций, в частности, вопросов безопасности в Черноморском регионе.

Министр обороны США Марк Томас Эспер выразил поддержку Украине в ее реформах и получении статуса ЭОР (партнера расширенных возможностей). Стороны договорились о продолжении дальнейшего диалога на уровне министров оборонных ведомств в текущем году.