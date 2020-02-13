В УТСЗН Константиновки идет ремонт (Фото)

В Константиновке (Донецкая обл.) продолжается восстановление здания Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН). Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

«В настоящее время штатная численность управления 101 единица, контингент лиц, состоящих на учете и являющихся получателями различных видов социальной помощи, льгот, субсидий и т. д., составляет 72 тыс. человек. Ежедневно управление посещают более 300 граждан, среди которых лица с инвалидностью, семьи с детьми», – говорится в сообщении.

Как отмечается, управление расположено в здании бывшего детского сада 1981 года застройки, которое не соответствовало действующим строительным нормам Украины и требованиям по обслуживанию маломобильных групп населения. Существовала потребность в проведении капитального ремонта.

Так, в прошлом году за счет средств областного и местного бюджетов проведен капитальный ремонт кровли, утепление фасадов, системы отопления, заменены окна и входные двери.

В настоящее время требуют проведения ремонтных работ внутренние помещения. За счет средств местного бюджета уже разработана проектно-сметная документация и получен экспертный отчет.