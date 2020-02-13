УВКБ ООН в Украине создало каталог товаров, которые изготавливают беженцы и переселенцы

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине создало каталог товаров, которые собственноручно изготавливают беженцы и переселенцы. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба организации.

«Производство и распространение этой продукции предоставляет новые экономические возможности для людей, которые их производят. Давайте поддержим беженцев и ВПЛ!» – говорится в сообщении.

Как уточняется, приобретение этих товаров помогает обеспечить занятость для переселенных семей и предоставляет им экономическую независимость и развитие в новой принимающей громаде.

Все представленные в каталоге беженцы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получили гранты на развитие собственного бизнеса или принадлежат к громадам, которые участвуют в программах поддержки Агентства ООН по делам беженцев в Украине.

Посмотреть каталог можно по ссылке – https://bit.ly/3bztv5W