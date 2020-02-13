В «ДНР» четверо «пограничников» пропускали «невыездных» через КПП «Горловка»

В «ДНР» четыре сотрудника «службы пограничной охраны МГБ» через линию разграничения пропускали лиц, которым запрещен выезд из «республики».

Как сообщает «генпрокуратура ДНР», в период с ноября 2017 года по март 2018 года четверо «пограничников» (обозначенные как «Ч», «А», «Н» и «М») на КПП «Горловка» систематически осуществляли «беспрепятственный пропуск через государственную границу ДНР по направлению "выезд" отдельных лиц и транспортных средств, выезд которым за пределы ДНР был запрещен». «Причиняя, тем самым, существенный вред государственным интересам в военное время», – говорится в сообщении.

«Кроме этого, обвиняемая "А" нарушала правила несения пограничной службы, причиняя вред интересам безопасности государства», – дополняет «генпрокуратура».

В итоге «дела» всех четырех «пограничников», которые обвиняются в «злоупотреблении властью и служебным положением, а также в нарушении правил несения пограничной службы», направлены в «суд».