Прекратить войну и провести выборы: Ермак рассказал о планах главам дипмиссий стран G7

Руководитель Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак встретился с руководством посольств стран «Большой семерки» и проинформировал их о ситуации на Донбассе и дальнейших шагах в рамках Минского процесса, сообщает сегодня, 13 февраля, пресс-служба ОПУ.

«Позиция президента остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан», – подчеркнул Андрей Ермак.

Руководитель Офиса президента напомнил, что Нормандский саммит в Париже был довольно успешным. Его результатом стало взаимное возвращение удерживаемых лиц в конце декабря, и новые списки уже переданы в Минске. Однако важно выполнить все договоренности, чтобы двигаться дальше на пути к достижению мира. «Темп работы над списками и возвращением наших людей не будет уменьшен», – отметил Андрей Ермак, напомнив, что Владимир Зеленский провел замену в группе, которая занимается этим вопросом.

Руководитель Офиса президента также сообщил, что по результатам вчерашней встречи в Минске практически согласован один из трех участков для нового разведения. Однако, по его словам, украинская сторона стремится максимально ускорить этот процесс.

Андрей Ермак также заверил, что основной целью его деятельности как руководителя Офиса президента будет обеспечение эффективной работы главы государства для успеха Украины. «Хотим быть образцом открытости и демократичности. Это должен быть офис очень эффективных людей, основная цель которых – успех президента и Украины. Поэтому сделаю все, чтобы обмен мнениями и информацией был еще более плодотворным», – сказал руководитель Офиса президента Украины диппредставителям «Большой семерки».