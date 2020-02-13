В Украине создали электронный сервис, который платит деньги за безопасное вождение, – Криклий

В Украине создали первый электронный сервис, который платит деньги за безопасное вождение. Об этом заявил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает сегодня, 13 февраля, пресс-служба ведомства.

«За безопасное вождение можно получить кэшбек. При содействии Министерства инфраструктуры в Украине создан первый электронный сервис, который платит деньги за безопасное вождение. Стартап "Штрафи UA" разработал приложение, которое должно снизить количество аварий на дорогах. Система позволяет оценить вождение конкретного водителя и мотивировать его не нарушать. За ответственное поведение на дороге водитель получает награду – до 18% кэшбек от суммы страхования. Скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от безопасности стиля вождения», – отметил Криклий.

По словам главы министерства, сервис «Безопасное вождение» запустился 10 января и за месяц уже получил более 10 тыс. пользователей.

«Первый рейтинг своего вождения пользователь увидит после выполнения 10 поездок. Вместе с рейтингом водителю будет предложена сумма кэшбека. Стартап также разработал виджет для городов. Он позволяет водителям, которые направляются в другой город, учитывать все факторы и быть более внимательными в новой местности. Сейчас приложение работает для IOS платформы, также разработчики планируют запуск для Android. В ближайшее время в приложении планируется расширение возможностей вознаграждения за ответственное вождение. Сейчас команда активно работает над формированием сообщества безопасного вождения», – подчеркнул Владислав Криклий.