Совращал и насиловал девочек: Жителя Мариуполя приговорили к 14 годам тюрьмы

В Мариуполе местного жителя, который развращал и насиловал несовершеннолетних девочек, суд приговорил к 14 годам заключения. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Донецкий апелляционный суд оставил без изменений приговор Орджоникидзевского районного суда г. Мариуполя, которым местный житель признан виновным в изнасиловании и совращении несовершеннолетних», – говорится в сообщении.

Так, по информации прокуратуры, в марте и апреле 2017 года мужчина, неоднократно судимый за тяжкие преступления против половой свободы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подстерегал в подъездах многоэтажек девочек школьного возраста и, угрожая ножом, совершал с ними развратные действия.

По результатам закрытого судебного разбирательства, злоумышленник был приговорен к 14 годам лишения свободы по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование), ч. 1, 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины.

Как отмечается, стороной защиты была подана апелляционная жалоба, в удовлетворении которой в настоящее время отказано.

Санкция ч. 4 ст. 152 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Санкция ч. 4 ст. 152 УК Украины – лишение свободы от 3 до 10 лет.