В Украине основные государственные услуги теперь можно оплатить онлайн

В Украине к сервису check.gov.ua подключили все основные государственные органы: сервисные центры Министерства внутренних дел (МВД), Миграционную службу, органы регистрации актов гражданского состояния, центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Теперь граждане могут оплатить их услуги онлайн. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

«Мы подключили к сервису check.gov.ua все основные государственные органы: сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т. д.); Миграционную службу (паспорта, загранпаспорта и т. д.); ЗАГСы (все услуги по рождению, браку и т. п.); ЦНАП (услуги Миграционной службы и ЗАГСов); услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и т. п.)», – написал Дубилет.

По его словам, гражданам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. «Можно просто оплачивать услуги через интернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения», – отметил министр.

Он добавил, что это также будет и экономия денег. Потому что часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через «местные» банки с большими комиссиями. «Работники этих государственных учреждений получили служебные инструкции. Но если вдруг кто-то из списка выше все равно требует квитанцию ​​в бумажной форме, звоните нам на горячую линию 1545, будем дополнительно разъяснять», – подчеркнул Дубилет.

Министр уточнил, что сейчас к сервису Check присоединены уже 3 банка, в стадии подключения находятся еще 10 учреждений.