RU
Все новости

Поврежденные перейдут в категорию разрушенных: В Золотом от войны пострадали более 500 домов

13.02.20 21:16
Фото: Офис омбудсмена Украины
Фото: Офис омбудсмена Украины

В прифронтовых городе Золотое и селе Катериновка (Попаснянский р-н, Луганская обл..) дома, получившие из-за боевых действий повреждения 3-5 лет назад, сегодня стали непригодными для проживания и не подлежат восстановлению. Если в ближайшее время не решить вопрос реституции или предоставления компенсации за разрушенное жилье, поврежденные объекты перейдут в категорию разрушенных. Компенсация за них будет значительно большей. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена Украины.

Так, представитель уполномоченного по соблюдению равных прав и свобод Виктор Иванкевич совместно с представителем уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским посетили населенные пункты Золотое и Катериновка с целью мониторинга состояния обеспечения прав гражданского населения, пострадавшего от вооруженного конфликта.

Во время визита представители омбудсмена осмотрели частные дома, которые были повреждены в результате военных действий. Помощь пострадавшим на восстановление поврежденного имущества предоставляется гуманитарными организациями в виде стройматериалов, гуманитарной помощи и частично местными властями в виде денежной помощи.

Как уточняется, по данным Военно-гражданской администрации Золотого и Катериновки, на территории Золотого учтено 503 объекта разрушенного/поврежденного жилья, из них 253 – частной и 250 – коммунальной форм собственности.

«Основной проблемой остается обеспечение пострадавших временным или социальным жильем, несмотря на усилия, прилагаемые органами власти для обеспечения жизнедеятельности указанных населенных пунктов», – говорится в сообщении.

Также представители омбудсмена провели встречу с жителями Золотого и Катериновки, а также внутренне перемещенными лицами, у которых полностью разрушено жилье. «Основное внимание уделено вопросу введения административного механизма денежной компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, и другим вопросам, в частности, выплаты задолженности по заработной плате», – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Луганской области ожидают компенсации владельцы 461 разрушенного войной объекта. В Донецкой области в результате боевых действий было разрушено более 13 тыс. частных домов и квартир, владельцы которых претендуют на компенсацию от государства.

Как сообщалось ранее, правительство Украины приняло решение о выплате денежной компенсации за разрушенное в ходе военных действий на Донбассе частное жилье. Компенсация будет выдаваться из госбюджета, но данные средства будут включены для возмещения в консолидированную претензию Украины к России как стране-агрессору. Также сообщалось, что в Украине на следующий 2020 год заложено 40 млн грн бюджетных средств на программу по возмещению ущерба за разрушенное вооруженным конфликтом жилье на Донбассе.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк