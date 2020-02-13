Поврежденные перейдут в категорию разрушенных: В Золотом от войны пострадали более 500 домов

В прифронтовых городе Золотое и селе Катериновка (Попаснянский р-н, Луганская обл..) дома, получившие из-за боевых действий повреждения 3-5 лет назад, сегодня стали непригодными для проживания и не подлежат восстановлению. Если в ближайшее время не решить вопрос реституции или предоставления компенсации за разрушенное жилье, поврежденные объекты перейдут в категорию разрушенных. Компенсация за них будет значительно большей. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена Украины.

Так, представитель уполномоченного по соблюдению равных прав и свобод Виктор Иванкевич совместно с представителем уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским посетили населенные пункты Золотое и Катериновка с целью мониторинга состояния обеспечения прав гражданского населения, пострадавшего от вооруженного конфликта.

Во время визита представители омбудсмена осмотрели частные дома, которые были повреждены в результате военных действий. Помощь пострадавшим на восстановление поврежденного имущества предоставляется гуманитарными организациями в виде стройматериалов, гуманитарной помощи и частично местными властями в виде денежной помощи.

Как уточняется, по данным Военно-гражданской администрации Золотого и Катериновки, на территории Золотого учтено 503 объекта разрушенного/поврежденного жилья, из них 253 – частной и 250 – коммунальной форм собственности.

«Основной проблемой остается обеспечение пострадавших временным или социальным жильем, несмотря на усилия, прилагаемые органами власти для обеспечения жизнедеятельности указанных населенных пунктов», – говорится в сообщении.

Также представители омбудсмена провели встречу с жителями Золотого и Катериновки, а также внутренне перемещенными лицами, у которых полностью разрушено жилье. «Основное внимание уделено вопросу введения административного механизма денежной компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, и другим вопросам, в частности, выплаты задолженности по заработной плате», – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Луганской области ожидают компенсации владельцы 461 разрушенного войной объекта. В Донецкой области в результате боевых действий было разрушено более 13 тыс. частных домов и квартир, владельцы которых претендуют на компенсацию от государства.

Как сообщалось ранее, правительство Украины приняло решение о выплате денежной компенсации за разрушенное в ходе военных действий на Донбассе частное жилье. Компенсация будет выдаваться из госбюджета, но данные средства будут включены для возмещения в консолидированную претензию Украины к России как стране-агрессору. Также сообщалось, что в Украине на следующий 2020 год заложено 40 млн грн бюджетных средств на программу по возмещению ущерба за разрушенное вооруженным конфликтом жилье на Донбассе.