В Украине планируют бороться с раком: Глава Минздрава представила стратегию

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая презентовала проект Национальной стратегии контроля онкологических заболеваний до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Ее основной задачей является снижение уровня заболеваемости раком в Украине путем профилактики, раннего выявления, качественного лечения онкобольных, улучшение качества жизни пациентов и снижение уровня смертности», – говорится в сообщении.

Так, для достижения определенных задач Национальная стратегия предусматривает несколько важных направлений работы министерства:

обеспечить первичную профилактику онкологических заболеваний из-за снижения влияния факторов риска и улучшения осведомленности населения с привлечением к активным действиям;

способствовать раннему выявлению онкологических заболеваний;

обеспечить равноправный и постоянный доступ к сети учреждений здравоохранения для диагностики и лечения онкологических заболеваний;

развить сеть предоставления высококачественного, скоординированного и доступного лечения онкологии у детей на основе мультидисциплинарного подхода с обеспечением достойного ухода и поддержки детей, больных раком и их семей;

обеспечить реабилитацию, уход и паллиативную помощь онкобольным пациентам и поддержку их сиделок на всех уровнях;

улучшить информационные системы регистрации рака и наблюдения за онкологическими больными для отслеживания динамики и оценки результатов мер контроля онкологических заболеваний;

повышать уровень профессионального образования врачей, среднего медицинского персонала и медицинских работников с целью увеличения количества и качества кадровых ресурсов;

способствовать проведению исследований с последующим использованием результатов для контроля онкологических заболеваний.

Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний

«Предупреждение онкологических заболеваний является одним из действенных способов снизить уровень заболеваемости. Для этого следует сосредоточить внимание на продвижении здорового образа жизни: отказ от вредных привычек, активный отдых. Также люди должны постоянно получать информацию о ранних симптомах онкологических заболеваний и обязательно информировать семейного врача, если появляются соответствующие жалобы», – уточняется в сообщении.

Важно также уменьшить/устранить специфические факторы риска для рака. Рассмотрены возможности введения иммунизации против вируса папилломы человека на национальном уровне.

Стратегия предусматривает, что будут введен экономически целесообразный и эффективный скрининг на рак шейки матки и колоректальный рак.

Реабилитация, уход, паллиативная помощь

Задача этой части стратегии основываются на обеспечении паллиативной помощи на всех уровнях оказания медицинской помощи.

Также нужно обеспечить наличие препаратов для лечения боли и других симптомов на всех уровнях.

Нужно разработать и реализовать программы поддержки людей, переживших рак совместно с гражданским обществом. Для координации этих процессов и качественной помощи будет создана сеть между правительственными и неправительственными организациями.

Лечение онкологических заболеваний у детей

В Украине ежегодно у около 1 тысячи детей диагностируют рак. В то же время роста детской заболеваемости не наблюдается ни в Украине, ни во всем мире.

Стратегия будет направлена, ​​в первую очередь, на реорганизацию процесса предоставления услуг для повышения качества лечения. В этот процесс будут включены как перестройка системы, так и создание новых звеньев, которые помогут улучшить качество оказания помощи онкобольным детям.

В частности:

создание нескольких центров передового опыта (Centers of Excellence);

педиатрическая паллиативная помощь;

интегрированная амбулаторная педиатрическая гематология/онкология;

запуск неродственных трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток детям на базе НДСБ «Охматдет», начало проведения аутологичных трансплантаций ГСК детям в регионах Украины.

В проекте Стратегии отмечено, что должна состояться квалифицированная подготовка врачей и младшего медицинского персонала. Это, в частности, и структурированное обучение детских врачей-гематологов-онкологов и медсестер с использованием международных рекомендаций

Основной целью этой задачи является обеспечение качества жизни пациентов и их семей.

Лечение взрослых

В 2018 году в Украине было зарегистрировано около 170 тыс. новых случаев рака и 98 тыс. смертей от рака.

Проект Стратегии определяет необходимость обеспечить постоянный и равноправный доступ к сети учреждений здравоохранения для диагностики и лечения онкологических заболеваний у взрослых.

Обеспечить равный доступ к основным современным методам радиологической, эндоскопической, патоморфологической диагностики. Создать маршруты пациента для комплексного лечения рака во всей стране. Обеспечить доступность основных и вспомогательных лечебных лекарственных средств (химиотерапия, гормональная и биологическая терапия). Повысить качество лечения в специализированных центрах путем развития и поддержки мультидисциплинарного командного подхода к ведению пациентов с привлечением хирургов, лучевых терапевтов, клинических онкологов, детских онкологов, патологоанатомов и других медицинских специалистов.

Напомним, в Украине на раннюю диагностику онкологических заболеваний по программе медицинских гарантий предусмотрено 1 млрд грн.