RU
Все новости

Из уголовного розыска – лечить спины: Переселенка из Макеевки стала профессиональным массажистом

16.02.20 20:00
Елена Некрасова / Фото из архива героини материала
Елена Некрасова / Фото из архива героини материала

Елена Некрасова – уроженка города Макеевки (Донецкая обл.). Работала в уголовном розыске и дошла по служебной лестнице до звания капитана милиции. После декрета решила посвятить себя профессиональному массажу. В 2014 году, с началом боевых действий на Донбассе, Елена с семьей переехала в Киев, где продолжает заниматься любимым делом, передают «Свои.City».

Елена признается, что в милиции ей всегда было некомфортно. «Это специфическое место работы, явно не для всех. Мне больше нравилось приносить людям здоровье и красоту, поэтому на любительском уровне еще с институтских лет занималась маникюром, делала массажи знакомым», – вспоминает она.

В декрете у Некрасовой появилось свободное время, и она закончила несколько обучающих курсов массажа, потом – институт повышения квалификации в Харькове, начала практиковать и приобретать постоянных клиентов. Женщина освоила все основные виды массажа: общий, классический, лимфодренажный, разгрузочный, спортивный, баночный и другие.

Из Макеевки Елена с семьей переехала в 2014 году, некоторое время жили в Белогородке Киевской области, но там практически не было работы. Решили обустраиваться в Киеве, тем более, начали обращаться бывшие клиенты, которые поселились в столице. Часть из них – известные люди в Донецкой области: политики, предприниматели, спортсмены.

Некрасова отмечает, что 90% ее клиентов стали хорошими друзьями. Есть семьи, которые она обслуживает более 20 лет. А бывшие пациенты, переехавшие за границу, часто приглашают к себе, готовы оплатить перелет в другую страну, потому что на новом месте так и не смогли найти другого подходящего специалиста.

«Мне искренне нравится общаться с людьми, знакомиться, видеть, как они выздоравливают. Я чувствую свою причастность к процессу улучшения, вижу их улыбающимися. Это – лучшая благодарность», – говорит Лена.

Как специалист по массажу Елена Некрасова дала несколько советов землякам:

  • от качественно проведенного массажа морозит. Это правильная реакция организма;
  • после домашнего массажа рекомендуется пить теплую воду, чай, надеть теплую кофту и не выходить из дома;
  • выбрать хорошего массажиста, как парикмахера и врача, непросто. Нужно один раз попробовать, проверить ощущения после процедур. Ни в коем случае нельзя допускать к телу людей, которые оставляют синяки. Гематомы после массажиста – это признак непрофессионализма;
  • остеохондроз – это не отложение солей, а дегенеративное изменение в суставах за счет нарушения обменных процессов. В результате на суставах начинают нарастать образования. Массажи улучшают кровоток, движение лимфы, которая выводит токсины и шлаки. Если эти мозолистые образования не разбивать, они превращаются в шипы и убрать их можно только операционно. Поэтому не стоит запускать свое здоровье;
  • чтобы поддерживать спину в нормальном состоянии, массажи в идеале нужно делать раз в квартал. Результата хватает на полгода. Затем по возможности раз в неделю желательно делать поддерживающий массаж. Тогда курс уже не понадобится;
  • часто при болях в позвоночнике пациентам помогают скручивания. После 30 лет происходит компрессия позвоночника, поэтому скручивания имеют положительный эффект. Но все очень индивидуально;
  • массаж нужен спортсменам, чтобы снимать тонус с мышц. Для них это обязательная процедура.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк