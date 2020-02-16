Из уголовного розыска – лечить спины: Переселенка из Макеевки стала профессиональным массажистом

Елена Некрасова – уроженка города Макеевки (Донецкая обл.). Работала в уголовном розыске и дошла по служебной лестнице до звания капитана милиции. После декрета решила посвятить себя профессиональному массажу. В 2014 году, с началом боевых действий на Донбассе, Елена с семьей переехала в Киев, где продолжает заниматься любимым делом, передают «Свои.City».

Елена признается, что в милиции ей всегда было некомфортно. «Это специфическое место работы, явно не для всех. Мне больше нравилось приносить людям здоровье и красоту, поэтому на любительском уровне еще с институтских лет занималась маникюром, делала массажи знакомым», – вспоминает она.

В декрете у Некрасовой появилось свободное время, и она закончила несколько обучающих курсов массажа, потом – институт повышения квалификации в Харькове, начала практиковать и приобретать постоянных клиентов. Женщина освоила все основные виды массажа: общий, классический, лимфодренажный, разгрузочный, спортивный, баночный и другие.

Из Макеевки Елена с семьей переехала в 2014 году, некоторое время жили в Белогородке Киевской области, но там практически не было работы. Решили обустраиваться в Киеве, тем более, начали обращаться бывшие клиенты, которые поселились в столице. Часть из них – известные люди в Донецкой области: политики, предприниматели, спортсмены.

Некрасова отмечает, что 90% ее клиентов стали хорошими друзьями. Есть семьи, которые она обслуживает более 20 лет. А бывшие пациенты, переехавшие за границу, часто приглашают к себе, готовы оплатить перелет в другую страну, потому что на новом месте так и не смогли найти другого подходящего специалиста.

«Мне искренне нравится общаться с людьми, знакомиться, видеть, как они выздоравливают. Я чувствую свою причастность к процессу улучшения, вижу их улыбающимися. Это – лучшая благодарность», – говорит Лена.

Как специалист по массажу Елена Некрасова дала несколько советов землякам: