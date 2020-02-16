Из уголовного розыска – лечить спины: Переселенка из Макеевки стала профессиональным массажистом

Елена Некрасова – уроженка города Макеевки (Донецкая обл.). Работала в уголовном розыске и дошла по служебной лестнице до звания капитана милиции. После декрета решила посвятить себя профессиональному массажу. В 2014 году, с началом боевых действий на Донбассе, Елена с семьей переехала в Киев, где продолжает заниматься любимым делом, передают «Свои.City».
Елена признается, что в милиции ей всегда было некомфортно. «Это специфическое место работы, явно не для всех. Мне больше нравилось приносить людям здоровье и красоту, поэтому на любительском уровне еще с институтских лет занималась маникюром, делала массажи знакомым», – вспоминает она.
В декрете у Некрасовой появилось свободное время, и она закончила несколько обучающих курсов массажа, потом – институт повышения квалификации в Харькове, начала практиковать и приобретать постоянных клиентов. Женщина освоила все основные виды массажа: общий, классический, лимфодренажный, разгрузочный, спортивный, баночный и другие.
Из Макеевки Елена с семьей переехала в 2014 году, некоторое время жили в Белогородке Киевской области, но там практически не было работы. Решили обустраиваться в Киеве, тем более, начали обращаться бывшие клиенты, которые поселились в столице. Часть из них – известные люди в Донецкой области: политики, предприниматели, спортсмены.
Некрасова отмечает, что 90% ее клиентов стали хорошими друзьями. Есть семьи, которые она обслуживает более 20 лет. А бывшие пациенты, переехавшие за границу, часто приглашают к себе, готовы оплатить перелет в другую страну, потому что на новом месте так и не смогли найти другого подходящего специалиста.
«Мне искренне нравится общаться с людьми, знакомиться, видеть, как они выздоравливают. Я чувствую свою причастность к процессу улучшения, вижу их улыбающимися. Это – лучшая благодарность», – говорит Лена.
Как специалист по массажу Елена Некрасова дала несколько советов землякам:
- от качественно проведенного массажа морозит. Это правильная реакция организма;
- после домашнего массажа рекомендуется пить теплую воду, чай, надеть теплую кофту и не выходить из дома;
- выбрать хорошего массажиста, как парикмахера и врача, непросто. Нужно один раз попробовать, проверить ощущения после процедур. Ни в коем случае нельзя допускать к телу людей, которые оставляют синяки. Гематомы после массажиста – это признак непрофессионализма;
- остеохондроз – это не отложение солей, а дегенеративное изменение в суставах за счет нарушения обменных процессов. В результате на суставах начинают нарастать образования. Массажи улучшают кровоток, движение лимфы, которая выводит токсины и шлаки. Если эти мозолистые образования не разбивать, они превращаются в шипы и убрать их можно только операционно. Поэтому не стоит запускать свое здоровье;
- чтобы поддерживать спину в нормальном состоянии, массажи в идеале нужно делать раз в квартал. Результата хватает на полгода. Затем по возможности раз в неделю желательно делать поддерживающий массаж. Тогда курс уже не понадобится;
- часто при болях в позвоночнике пациентам помогают скручивания. После 30 лет происходит компрессия позвоночника, поэтому скручивания имеют положительный эффект. Но все очень индивидуально;
- массаж нужен спортсменам, чтобы снимать тонус с мышц. Для них это обязательная процедура.