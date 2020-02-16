Бывший шахтер из Золотого стал капелланом и создал детский дом семейного типа

Юрий Печеный вместе с женой Светланой организовали в прифронтовом поселке Золотое (Луганская обл.) детский дом семейного типа. Семья Печеных воспитывает четырех приемных детей, помогает местным жителям и военным, передают «Свои.City».

У капеллана Юрия Печеного – парафия протестантской церкви. Жена Светлана возглавляет общественную организацию «Золотий світанок». В конце декабря прошлого года семья Печеных перехала в дом с гостиной, кухней, столовой и четырьмя спальнями, приобрести который помогло государство. Но пришли к этому не сразу.

Юрий родился и вырос в Золотом, работал на шахте, пробовал открыть свое дело, ездил на заработки. К протестантской церкви обратился в начале 2000-х годов. «Я никогда не задумывался на тему религии. У меня были люди, на которых я хотел быть похожим, брал с них пример. Но всегда что-то не получалось. Мы обращаемся к Богу обычно в трудную минуту. Так получилось и у меня», – говорит Юрий Печеный.

Став капелланом, он увидел детские дома семейного типа, организованные братьями по церкви. С тех пор появилась мысль создать подобное на Луганщине.

В 2013 году супруги взяли на воспитание детей, но приемная семья ютилась в трехкомнатной квартире. В Первомайске (Луганская обл.) на тот момент за государственные средства было построено жилье под детский дом семейного типа, оставалось только сделать ремонт помещения. Однако бюрократия чиновников, а потом события 2014 года не дали завершить дело с переездом в Первомайск.

С началом боевых действий семья Печеных занялась волонтерством. Собирали гуманитарную помощь, готовили пищу, предоставляли убежище людям, чьи дома были разбиты. С тех пор и до настоящего времени Юрий Печеный сотрудничает с международными благотворительными организациями, волонтерами и военными. Местные приходят к отцу Юрию за помощью. Военные – пообщаться.

Священник говорит, что каждая бригада, которая после ротации заходит в Золотое, знает, что там есть капеллан Юрий. Когда переехали в дом ближе к линии разграничения, военные приходят чаще.

Летом Юрий и Светлана организовывают детский лагерь для детей Золотого и ближайших поселков. Кроме богослужений, в церкви учат иностранным языкам, помогают решать бытовые проблемы, связанные с боевыми действиями, устраивают развлекательные вечера для молодежи.

Четверо приемных детей в семье Печеных – из детдомов, интернатов. Самый старший – Виктор, живет в семье 9 лет. У Юрия и Светланы трое собственных детей, двое старших уже жили отдельно, когда в семье появились приемные дети.

Сейчас Виктор уже плохо помнит жизнь в интернате, он, как и остальные дети, называет Юрия и Светлану папой и мамой. Вместе с Дианой, которую тоже воспитывают Печеные, учится на повара.

«Хочу открыть семейное кафе. Это моя мечта. Мы же – семья поваров. Все умеют хорошо готовить. Вообще часто мечтаю о будущем, и все мечты так или иначе связаны с семьей», – признается Виктор.

Анна и Саша переехали в семью Печеных в прошлом году из интерната в Северодонецке. До того Анна жила со своими родственниками, и ей с детства часто приходилось оставаться дома одной. С пяти лет начала готовить еду, в 10 лет – включать духовку и делать первую выпечку. Девочка мечтает стать шеф-поваром в ресторане.

Кроме того, дети увлекаются творчеством и спортом. Играют на фортепиано, рисуют, занимаются настольным теннисом, футболом и баскетболом. Каждый вечер семья собирается на ужин за большим столом.

Юрий Печеный говорит, что прежде всего хочет дарить детям уют и веру в людей. И неважно где – в двухэтажном доме или квартире. Весной капеллан вместе с женой планируют взять в семью еще двух детей.