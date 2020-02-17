По стандартам НАТО: В спецуправления ВСУ рассказали, как стать военным медиком

Подготовка и деятельность среднего и младшего медперсонала, как и вся система медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины, реформируется на основе опыта коллег из Германии. Об этом сообщил главный старшина Главного военно-медицинского управления ВСУ Андрей Бубович, передает «АрміяInform».

Создается командование Медицинских сил ВСУ, изменится структура и подготовка управленческого звена, сержантского состава.

По словам Андрея Бубовича, в данное время в поселке Десна на Черниговщине действует 205-й учебный центр тактической медицины, где уже 3 года обучают военных медиков оказывать помощь на поле боя по стандартам НАТО.

Бубович уточнил, что военнослужащие по контракту проходят обучение по трем программам:

Профессиональная подготовка боевого медика и домедицинская помощь в условиях боевых действий. Программа соответствует стандарту 68W – подготовка специалистов на уровне взвода. И сегодня ее прошли более 250 человек. Углубленный курс по предоставлению домедицинской помощи раненым. По этой программе уже подготовлено 152 военнослужащих. Программа подготовки подразделений передовой эвакуации (слаживание экипажей медицинских служб родов войск). Сейчас обучено 15 экипажей.

Как сообщил главный старшина ГВМУ, по результатам мониторинга занятий со стороны военных медицинских специалистов США и Канады, сделан вывод, что подготовка в центре полностью соответствует стандарту 68W CombatMedic.

Бубович пояснил, что если молодые люди, которые имеют среднее гражданское образование (например, окончили медицинский колледж), в дальнейшем желают продолжить карьеру в военном госпитале или медпункте воинской части, им следует:

обратиться в лечебное учреждение и после соответствующего собеседования получить рекомендательное письмо;

далее обратиться в центр комплектования или военкомат, где получить направление на прохождение базовой военной подготовки в одном из учебных центров Вооруженных сил.

После этого их направляют для дальнейшей службы в военный госпиталь или медпункт воинской части.

Если молодой человек, который призвался в ряды армии, желает стать боевым медиком или старшим боевым медиком воинской части, он должен пройти соответствующий отбор. После его направят в 205-й учебный центр тактической медицины.

Бубович уточнил, что любой медик военного звена каждые 2 года проходит курсы восстановления навыков боевых медиков. Чтобы стать старшим боевым медиком, нужно пройти курсы повышения профессиональных навыков. А средний медицинский персонал – медсестры и фельдшеры – проходят курсы тематического усовершенствования по специальности на базе Украинской военно-медицинской академии.

Для пребывания на посту боевого медика существует возрастное ограничение – до 45 лет. «Опыт показывает, что чем старше медик, тем труднее ему физически справиться, например, с раненым бойцом, который к тому же, в снаряжении и бронежилете. Если же боевом медику исполнилось 45 [лет] и он имеет среднее образование, то может продолжить службу в медпункте части или госпитале. Сейчас специалисты Главного военно-медицинского управления прорабатывают с коллегами из Министерства здравоохранения возможность устройства освобожденных боевых медиков в гражданских медучреждениях», – резюмировал Андрей Бубович.