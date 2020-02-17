По стандартам НАТО: В спецуправления ВСУ рассказали, как стать военным медиком

Подготовка и деятельность среднего и младшего медперсонала, как и вся система медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины, реформируется на основе опыта коллег из Германии. Об этом сообщил главный старшина Главного военно-медицинского управления ВСУ Андрей Бубович, передает «АрміяInform».
Создается командование Медицинских сил ВСУ, изменится структура и подготовка управленческого звена, сержантского состава.
По словам Андрея Бубовича, в данное время в поселке Десна на Черниговщине действует 205-й учебный центр тактической медицины, где уже 3 года обучают военных медиков оказывать помощь на поле боя по стандартам НАТО.
Бубович уточнил, что военнослужащие по контракту проходят обучение по трем программам:
- Профессиональная подготовка боевого медика и домедицинская помощь в условиях боевых действий. Программа соответствует стандарту 68W – подготовка специалистов на уровне взвода. И сегодня ее прошли более 250 человек.
- Углубленный курс по предоставлению домедицинской помощи раненым. По этой программе уже подготовлено 152 военнослужащих.
- Программа подготовки подразделений передовой эвакуации (слаживание экипажей медицинских служб родов войск). Сейчас обучено 15 экипажей.
Как сообщил главный старшина ГВМУ, по результатам мониторинга занятий со стороны военных медицинских специалистов США и Канады, сделан вывод, что подготовка в центре полностью соответствует стандарту 68W CombatMedic.
Бубович пояснил, что если молодые люди, которые имеют среднее гражданское образование (например, окончили медицинский колледж), в дальнейшем желают продолжить карьеру в военном госпитале или медпункте воинской части, им следует:
- обратиться в лечебное учреждение и после соответствующего собеседования получить рекомендательное письмо;
- далее обратиться в центр комплектования или военкомат, где получить направление на прохождение базовой военной подготовки в одном из учебных центров Вооруженных сил.
После этого их направляют для дальнейшей службы в военный госпиталь или медпункт воинской части.
Если молодой человек, который призвался в ряды армии, желает стать боевым медиком или старшим боевым медиком воинской части, он должен пройти соответствующий отбор. После его направят в 205-й учебный центр тактической медицины.
Бубович уточнил, что любой медик военного звена каждые 2 года проходит курсы восстановления навыков боевых медиков. Чтобы стать старшим боевым медиком, нужно пройти курсы повышения профессиональных навыков. А средний медицинский персонал – медсестры и фельдшеры – проходят курсы тематического усовершенствования по специальности на базе Украинской военно-медицинской академии.
Для пребывания на посту боевого медика существует возрастное ограничение – до 45 лет. «Опыт показывает, что чем старше медик, тем труднее ему физически справиться, например, с раненым бойцом, который к тому же, в снаряжении и бронежилете. Если же боевом медику исполнилось 45 [лет] и он имеет среднее образование, то может продолжить службу в медпункте части или госпитале. Сейчас специалисты Главного военно-медицинского управления прорабатывают с коллегами из Министерства здравоохранения возможность устройства освобожденных боевых медиков в гражданских медучреждениях», – резюмировал Андрей Бубович.