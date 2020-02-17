Выполнил наказ побратима: Как военный медик стал мэром Дрогобыча

Врач-реаниматолог Дрогобычской городской больницы № 1 Тарас Кучма в 2014 году добровольцем пошел служить на Донбасс. Под обстрелами спасал жизни боевых товарищей и мирных жителей. По возвращению с фронта победил на выборах и стал мэром родного Дрогобыча, передает «АрміяInform».

Как рассказал Тарас Кучма, после участия в событиях Майдана уже не мог вернуться к обычной работе врача: было много звонков, общения с друзьями, которые ушли добровольцами на Донбасс. Не выдержал, когда погиб генерал Кульчицкий, а затем состоялись события в Иловайске. 1 сентября 2014 года прошел все комиссии и был направлен в район Дебальцево (Донецкая обл.). Также воевал в районе Горловки, Зайцево и других населенных пунктов Донетчины.

Тарас Кучма начинал служить разведчиком, потому что в 2014-м не хватало таких специалистов, а он в свое время проходил срочную военную службу в спецназе по поиску и спасению летных экипажей.

На Донбассе принимал участие в реальных боевых операциях и не раз рисковал жизнью. «Как-то мы зашли в Горловку, чтобы собрать данные о состоянии некоторых баз и систем коммуникаций боевиков. Выходили через вражеский блокпост. Он обычно был пустым. Но когда подъехали, то увидели: там скопилось немало гражданских. Разумеется, бой становился невозможным, ведь неизбежно пострадало бы мирное население. А возврата назад уже не было. И мы решили просто ехать вперед. Помог случай. Боевик, который проверял машины, заинтересовался другой, более дорогой машиной, а нас пропустили... Это были такие минуты... Нас могли просто расстрелять. И, поверьте, ни один из нашего подразделения не открыл бы огонь по врагу, который прикрылся гражданскими. Но Бог спас нас», – вспоминает бывший разведчик.

Тарас Кучма

Военным медиком Кучму назначили по личному распоряжению тогдашнего министра обороны Степана Полторака. Министр увидел послужной список бойца и во время награждения сказал командиру, что держать медика высшей категории в должности разведчика – «это все равно, что забивать гвозди золотым микроскопом». После этого Тараса перевели служить врачом, и в начале 2015 года он оказался в Станице Луганской.

«Было очень трудно находить общий язык с местным населением. Но за полгода активного общения таки удалось преодолеть то российское зомбирование, примененное против украинского народа. Мы вместе переживали минометные и ракетные обстрелы, прятались в одних укрытиях, готовили пищу и помогали друг другу на бытовом уровне. К тому же наша врачебная бригада, часто рискуя жизнью, выезжала туда, куда никто не хотел ехать», – рассказывает военный медик о жителях Станицы Луганской.

Кучма вспоминает случаи, когда его бригада под артобстрелом спасала пожилую женщину с инсультом из дома на линии разграничения; вытаскивали осколки снаряда из тела мужчины, который раньше утверждал, что украинские медики в своих «скорых» якобы вывозят органы местных жителей для продажи за границу.

С особыми чувствами Тарас Кучма вспоминает боевое братство: «Как-то нам привезли молодого парня, который просто умирал на глазах. Никто не мог понять, в чем дело. Оказалось, что пуля рикошетом зашла ему в голову под волосы. Решили срочно транспортировать его в Счастье (город в Луганской области, – ред.). Но там был отрезок дороги, который тогда безумно обстреливали. Я спросил у своих: кто со мной? Не отказался никто. Послали запрос в Счастье о поддержке. И вот представьте наше состояние, когда на большой скорости под снарядами летим вперед, а навстречу нам выходят несколько реанимобилей. Они шли, чтобы поддержать воина и в случае необходимости спасти нас. Когда видишь такое братство, то уже никогда не будешь таким, как раньше. Это, как наждак, счищает с тебя и всю ложь, и другие пороки».

Этот парень, о котором шла речь, выжил. Но, к сожалению, не выжил другой, встречу с которым Тарас Кучма считает для себя сакральной. «Одного тяжело раненного парня мы везли в Счастье, в больницу. Несколько раз по дороге он у нас чуть не умер. Я возвращал его к жизни. Запускали сердце, которое останавливалось. Он умрет – я его возвращаю. Сердце снова становится. И все это в машине, которая безумно летит по разбитым дорогам. Боролись за его жизнь изо всех сил. Когда я довез его в операционную, он схватил меня, привлек к себе и на ухо прошептал: "Док, ты сделал все, что мог для меня. Но знай, я должен уйти. Сделай так, чтобы это не было зря". И все. Он умирает. Тогда над его телом я зарекся делать что-либо плохое. И по такому принципу живу и сегодня», – говорит медик.

По словам Кучмы, лицо именно этого парня, которого не смог спасти, он вспоминал, когда писал заявление на участие в выборах. И мэром родного Дрогобыча стал, выполняя обещание, данное этому бойцу и своим боевым побратимам.