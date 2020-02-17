Заблудился и вышел на военных ВСУ: В Бахмуте судили наводчика «ДНР»

Участник незаконного вооруженного формирования «ДНР» не сориентировался на местности и вышел на позиции Вооруженных сил Украины в районе поселка Верхнеторецкое (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.). Здесь он был задержан, в дальнейшем – осужден. Об этом говорится в решении Артемовского горрайонного суда Донецкой области.

Как сообщается в материалах дела, уроженец города Енакиево (Донецкая обл.) в ноябре 2014 года добровольно вступил в ряды НВФ «ДНР». Так, он стал наводчиком-оператором БМП в 3-й отдельной мотострелковой бригаде «Беркут», которая располагалась на территории общеобразовательной школы № 28 в Енакиево (сама бригада входила в состав военной части № 08803 с дислокацией в Горловке). Установлено, что в составе бригады «Беркут» мужчина принимал участие в боевых действиях против подразделений ВСУ в Донецкой области в районе населенных пунктов Ждановка, Углегорск, Лозовое, Широкая Балка, Зайцево, Доломитное, Михайловка.

Ночью 21 марта 2018 года мужчину задержали военнослужащие ВСУ под поселком Верхнеторецкое в Ясиноватском районе. Он не сориентировался на местности и вышел на позиции украинских военных. Во время задержания мужчина был одет в камуфляж с нашивками «ДНР», при нем обнаружили гранату РГД-5 и около 3000 руб.

Правда, в суде обвиняемый сообщил, что в подразделении «Беркут» первоначально занимал должность стрелка, в его обязанности сначала входило готовить еду, потом с 2015 года он был оператором-наводчиком БМП с обязанностями следить за машиной.

В приговоре суда отмечается, что действия участника НВФ «ДНР» квалифицируются как особо тяжкие преступления, ему предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса Украины:

258-3 – «Создание террористической группы или террористической организации», наказывается лишением свободы от 8-ми до 15-ти лет с конфискацией имущества или без таковой;

263 – «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» – лишение свободы до 7-ми лет.

Обвиняемый полностью признал свою вину. «Обстоятельствами, которые смягчают наказание, являются искреннее раскаяние обвиняемого и активное способствование раскрытию преступления. Обстоятельства, отягчающие наказание, отсутствуют», – говорится в приговоре.

Суд постановил назначить меру наказания в виде лишения свободы сроком на 8 лет с полной конфискацией имущества. Период предварительного заключения, в котором находился обвиняемый с марта 2018 года по декабрь 2019 года, засчитать в срок отбытого наказания.

Но срок отбывания наказания должен был начаться с момента фактического исполнения приговора. То есть после прохождения апелляции.

При этом по ходатайству защиты, до вступления приговора в законную силу суд изменил меру пресечения обвиняемому – с содержания под стражей в следственном изоляторе на освобождение из-под стражи в зале суда под «личные обязательства» (с требованием являться по вызову в суд, прокуратуру, к следователю, с уведомлением правоохранительных органов об изменении своего места жительства).

«Прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства защитника и обвиняемого по изменения меры пресечения», – говорится в решении суда.

Приговор Артемовским горрайонным судом был вынесен 26 декабря 2019 года. На апелляцию отводилось 30 дней. В публичном Едином государственном реестре судебных решений нет данных об апелляции, при этом указывается, что приговор вступил в законную силу 2 февраля 2020 года.