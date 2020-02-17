Выпил и потерял пистолет: На Луганщине суд вынес приговор военнослужащему ВСУ

В Северодонецке (Луганская обл.) суд признал виновным военнослужащего ВСУ в утрате служебного оружия при отягчающих обстоятельствах. Но вместо 3-х лет лишения свободы ему было назначено наказание в виде штрафа. Об этом говорится в решении Северодонецкого городского суда от 6 февраля 2020 года.

В документе указано, что речь идет об уроженце города Ровно, который служит по контракту в ВСУ с октября 2016 года. В феврале 2019 года данный солдат был назначен командиром отделения (машины) разведывательного взвода 2-го механизированного батальона воинской части А1008, с мая 2019 года он привлечен в состав служащих Операции объединенных сил в Луганской области.

В июле 2019 года командир находился на территории взводного опорного пункта в районе поселка Крымское (Новоайдарский район, Луганская обл.). 22 июля он направился в Северодонецк. При этом взял закрепленный за ним служебный пистолет Макарова с глушителем. Хотя по нормативам, обязан был оставить оружие в воинской части.

Поздним вечером того же дня в Северодонецке в кафе «Дежавю», находясь в состоянии алкогольного опьянения, командир разведмашины потерял пистолет. Как оказалось, в кафе он был вместе с сослуживцем, который положил пистолет в свой рюкзак. Почему в кафе командир доставал боевое оружие – в решении суда не уточняется. Отмечается, что стоимость данного пистолета с глушителем составляет 9 710,95 грн. Впоследствии военное имущество было возвращено воинской части.

Тем не менее, виновнику инцидента было предъявлено обвинение по ст. 413 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Потеря военного имущества в условиях особого периода), предусматривающей лишение свободы на срок до 3-х лет.

«Обстоятельством, отягчающим наказание обвиняемого <…>, суд признает совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в приговоре.

Суд отметил, что совершенное командиром относится к категории преступлений средней тяжести.

Однако суд учел и смягчающие обстоятельства: военнослужащий полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся, на его содержании находится малолетняя дочь, ранее судим не был.

В итоге, суд признал военнослужащего виновным по ст. 413 ч. 2 УК Украины. Но, согласно ст. 69 ч. 1 УК Украины (Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом) установил наказание в виде штрафа в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, что на данный момент составляет 5 100 грн.

«Такое наказание, по мнению суда, будет необходимо для предупреждения совершения новых преступлений, соответствует личности обвиняемого и является достаточным для достижения, согласно ст. 50 УК Украины, цели наказания», – резюмируется в приговоре.

Отметим, что в ст. 50 УК Украины, в частности, говорится: «Наказание имеет целью не только наказание, но и исправление осужденных, а также предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и другими лицами».