Январские платежки за тепло ударили по карману жителей Донетчины: Люди возмущены (Видео)

Январские платежки за отопление ударили по карману жителей Донбасса. Люди возмущены, поскольку президент и премьер-министр предложили коммунальщикам снизить тарифы на тепло. Ждали этого и после заявлений премьер-министра Алексея Гончарука, что за отопление украинцы будут платить меньше.

Так, жительница Славянска (Донецкая обл.) Екатерина Ковеза вынуждена отдать всю пенсию на оплату отопления. Обещанную скидку женщина не почувствовала. «Какое снижение? Если я тот месяц платила, предыдущий точно так было тепло, как и в этом. Одинаково топили. И принесли мне гораздо больше. Две тысячи почти. А тот месяц я платила 1 700. А у меня пенсия 2 000. Вот как я могу заплатить за все и жить дальше?», – говорит она.

Цифрами в платежках люди возмущены. «Никакого снижения нет. Абсолютно!» – сказал житель Славянска Виктор Марущак.

«Плюсовая температура. А такие суммы платим. За что?» – добавляет жительница Славянска Наталья Иванова.

Подобные вопросы и у жительницы Славянска Виктории Повержук. По ее словам, погодные условия были одинаковы как в начале зимы, так и сейчас. Поэтому, почему же платить больше? «Я не почувствовала, например. Я беру в счет не какие-то тарифы по областям. Я беру то, что у меня в квартире. А у меня в квартире не жарко», – сказала она.

В теплосети уверяют, что все посчитали правильно. Мол, в январе температура была ниже, чем в декабре. В среднем на два градуса. К тому же, несколько дней перед новым годом не вошли в платежки за прошлый месяц. Если добавить неучтенный период к затраченным гигакалориям, стоимость услуги должна быть еще больше на 13%.«В гигакалориях вы потребили больше на 52%. 52,7% в гигакалориях. А в денежном выражении, за счет того, что еще было снижение по газовому коэффициенту, у вас получилось 40%», – объяснила заместитель директора «Славянсктеплосети» Екатерина Соловьева.

Такая же ситуация и в Мариуполе. Люди удивляются цифрам в квитанциях. Мариупольчанка Людмила сравнивает две платежки: за декабрь – 15% процентов скидки. А в январе – только 12%. «У меня субсидия всего 819 грн и она не погашает эту всю сумму, и мне для того, чтоб с моей субсидии погасить коммунальные, и плюс еще эти 200 грн, это мне 30 грн в день прожить до следующего двадцатого числа. Нормально?», – говорит она.

Но здесь у специалистов другие объяснения. О скачках температуры ни слова. Говорят, что подорожали составляющие, формирующие стоимость отопления. Поэтому и суммы в платежках больше. «На 22% это у нас выросла рост минимальных гарантий по оплате труда. На 8,7% энергоносители повысились, это стоимость воды и на 66% выросло распределение газа», – сообщил директор департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Мариуполя Игорь Бабек.

Что касается скидки, то, как уверяют, она ​​есть. На однокомнатную квартиру – в среднем 110 грн. А чем больше площадь жилья – то и сумма более солидная. «Мы нашли такой баланс, мы точно хотим поддержать президента и премьера, и хотим поддержать жителя. Мы приняли этот вызов и в январе месяце сбалансировано, мы немножко даже получим убытки по теплосети, но получим мы снижение практически декабря, который составит 12,5%», – заявил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

А людям коммунальщики посоветовали заменить окна не только в квартирах, но и в подъездах; утеплять чердаки и установить тепловые счетчики. Тогда потери тепла будут минимальными.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Украине за февраль 2020 года суммы в платежках за газ и тепло будут самыми низкими за всю зиму.

Напомним, Минрегион создал интерактивную карту перерасчетов платежей за отопление и горячую воду. А также в ведомстве разъяснили, как производится перерасчет платежей за центральное отопление.

Источник: ТК «Донбасс»