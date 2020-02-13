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Коронавирус: За сутки в Китае погибло рекордное количество человек

13.02.20 20:13

В Китае за сутки от коронавируса погибли 254 человека, что является рекордным суточным показателем по количеству жертв от начала эпидемии. Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает «РБК – Украина».

Также сообщается о резком скачке заболевания коронавирусом – за сутки было зафиксировано 15 152 новых случая инфицирования. Такие цифры были зафиксированы после того, как в провинции Хубэй, которая является эпицентром вируса, использовали новый метод диагностики больных, который позволяет ускорить процесс выявления коронавируса.

Всего в Китае от коронавируса погибли 1 369 человек, 59 804 – инфицированы.

Ранее сообщалось, что «Укрпочта» временно приостанавливает прием всех видов отправлений в Китай.

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