«Вторая пенсия» в Украине: Эксперты рассказали, от чего будет зависеть размер выплат

В Украине в 2030 году только 40% пенсионеров будут иметь необходимый страховой стаж. Об этом со ссылкой на информацию Всемирного банка заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, передает «Укринформ».

«Понимая недостатки солидарного уровня, мы осознаем, что каждая генерация будет получать пенсионное обеспечение по отношению к заработной плате во все меньшем и меньшем объеме. По анализам Всемирного банка, в 2030 году только 40% украинских пенсионеров будут выполнять норму относительно минимального страхового стажа, а это означает только 40% пенсионеров. Для них формульный расчет пенсий будет той базой, от которой будет отталкиваться Пенсионный фонд Украины. Все остальные будут получать минимальную пенсию», – отметила Третьякова.

По ее словам, несмотря на то, что сейчас власть работает над увеличением прожиточного минимума, который является базой для минимальной трудовой пенсии, «актуальность получения в дополнение к солидарному уровню второй пенсии остается очень важной».

«Мы напрасно потеряли все наши 28 лет независимости, потому что имели кучу макроэкономических условий, когда мы могли ввести пенсионное обеспечение. Мы не смогли найти источник», – сказала Третьякова.

Она подчеркнула, что в Верховную Раду внесены соответствующие законопроекты, которыми предлагается «кофинансирование между работодателем и человеком». «Мы также имеем разговор сегодня с частью правительства, которая занимается налоговой реформой, чтобы мы нашли еще какой-то дополнительный компенсатор за счет изменения в налоговой системе. Если мы это сделаем в течение этого и следующего годов, мы сможем запустить в Украине накопительную систему», – пояснила Третьякова.

В настоящее время, добавила она, работающие украинцы платят единый социальный взнос, часть из которого идет на финансирование трудовой пенсии. «Этих денег, после того, как единый социальный взнос уменьшился на треть, не хватает для того, чтобы обеспечить все трудовые пенсии. Поэтому уже много лет государственный бюджет дотирует Пенсионный фонд. Фактически это такое квазибанкротство, согласно которому Пенсионный фонд только за счет ЕСВ не может выполнять свои обязательства перед украинцами», – заявила Третьякова.

Как она пояснила, это означает, что необходимо сейчас подумать о том, как работающее население будет обеспечиваться на пенсии.

«Когда мы говорим о достойном пенсионном обеспечении, то выбор у нас только один – вводить второй уровень системы пенсионного обеспечения. И это так называемая вторая пенсия. Солидарная пенсия остается, и появляется еще вторая пенсия. Давайте ее так и называть – это вторая пенсия, идет в дополнение к существующей», – заметил, в свою очередь, член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Александр Панченко.

По его словам, предполагается, что каждый гражданин откроет себе пенсионный счет, на который будут отчисляться взносы с его заработной платы. Панченко пояснил, что на размер второй пенсии влияют длительность накопления и объем отчислений, который выбирает человек. Также, он отметил ответственности каждого гражданина.