Что ждет в России граждан с паспортом РФ, но без прописки на ее территории

В «ДНР» рассказали, какие штрафы в России предусмотрены для тех граждан, которые нарушают нормы режима регистрации, окажут ли гражданам РФ, не имеющим прописки на ее территории, медпомощь, примут ли в школу их детей и возьмут ли таких на работу. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщают местные интернет-ресурсы.

В сообщении напоминается, что согласно действующему законодательству РФ, гражданин не имеет права проживать более 90 дней в регионе, где у него не оформлена регистрация.

«Если вы все же это делаете, готовьтесь "при обнаружении" облегчить кошелек на 2-3 тыс. руб. (по официальному курсу российского рубля к гривне, который на сегодня, 13 февраля, составил 2,58, это будет равно 775 грн – 1163 грн )в виде штрафа. Такую санкцию за нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении предусматривает КоАП России и, в частности, статья 19.15.2», – говорится в сообщении.

В связи с этим гражданам дается совет: «Важно! Полицейские на улицах, в наземном транспорте, метро не имеют права придираться к пятой странице паспорта, укоряя вас в том, что вы "оказались не в том месте" и задержались в нем "не на то время". Контроль за соблюдением статьи 19.15.2 имеют право осуществлять исключительно участковые по месту жительства. Разглядывать страницу с "пропиской" – вовсе не прерогатива работников ППС и, тем более, ДПС. Если же это произошло, вежливо укажите на то, что гражданин Российской Федерации правомерен находиться в любое время и в любой точке своей страны».

Также поясняется ситуация с приемом детей граждан, не имеющих прописки, в школу.«Детишек, которые не имеют постоянной или временной регистрации, в школы и детские сады принимают по так называемому "остаточному принципу". Действует приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. N 32 г. Москва "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования", согласно которому родители предоставляют: "…свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории". Свидетельства нет? Тогда будьте любезны подождать. Сперва в школу обязаны принять тех, у кого оно есть. А уж потом всех остальных», – даются пояснения.

Уточняется также информация по оказанию медицинской помощи без прописки. «Неотложная помощь будет оказана в надлежащему объеме. Но когда речь зайдет о помощи, оказываемой в поликлинике или о вызове врача на дом, дождаться в своей постели врача, без регистрации будет не так-то просто. Работает принцип закрепленности за поликлиникой. Закрепиться без наличия постоянной или временной регистрации в нужной поликлинике получается не всегда. И это, безусловно, правовой казус. Действующий приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1342н "Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи" не предусматривает необходимость наличия вообще какой бы то ни было регистрации. Ни временной, ни постоянной. В случае возникших трудностей стоит сослаться на приказ Минздрава № 1342н от 21.12.2012 года, разбивая шаблоны "прописочно-регистрационной системы", которая за 26 лет после отмены института прописки никак не может изжить себя и не подчиняется своим собственным законамх», – дают рекомендации местные интернет-ресурсы.

Не остался без внимания и вопрос трудоустройства. «Можно ли устроиться на работу? Кадровик не хочет принимать на работу без постоянной или временной регистрации в регионе, где вами найдена вожделенная вакансия? Дескать, "возьмем вас сейчас на работу, а потом – ищи-свищи!"? Требование крайне надуманное даже с точки зрения элементарной логики. Львиная доля населения страны не проживает по адресу регистрации. Если вы – гражданин РФ и столкнулись с требованием предоставить регистрацию для трудоустройства в столице или любом из городов российских регионов, знайте: оно незаконно! Как бороться? Записываем беседу с кадровиком на диктофон и обращаемся с исковым требованием в суд. После такого демарша вас возьмут на работу вряд ли (скандалистов и грамотных "качателей прав", как известно, очень не любят)», – пишут в сообщении.

Также объясняется ситуация, если гражданин РФ без прописки захочет переоформить документы, утерянные либо пришедшие в негодность. «Запросто это можно сделать только по адресу регистрации. Получать внутренний паспорт не в регионе "прописки" значительно дольше и сложнее, чем дома, где все сделают за 10 дней. На это уйдет, как минимум, месяц. А если приспичило "получить не по прописке загран", приготовьтесь ждать по меньшей мере до 4-х месяцев», – говорится в сообщении.

Кроме того, поясняется ситуация, сможет ли гражданин без прописки рассчитывать на получения дебетной или кредитной карточки в банке РФ. «Дебетовую карту вы можете открыть где угодно. В большинстве случаев, если вы имеете постоянное место работы, не составит труда заказать и кредитку. Но все же далеко не каждый банк согласится вам выдать кредит без регистрации в регионе получения займа. В общем, как вы уже понимаете, жить и работать в России без "прописки" можно, но чтобы эта самая жизнь была полноценной и комфортной, регистрация по месту жительства (хотя бы временная) все же не помешает», – советуют местные интернет-ресурсы «ДНР».