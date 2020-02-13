На Донетчине провели спецоперацию «Маячок»: Что будет, если не пропустить авто полиции и скорой (Видео)

Сегодня, 13 февраля, в Донецкой области провели спецоперацию «Маячок». Проверили, пропускают ли водители на дороге специальные транспортные средства с включенными сиренами и мигалками. С мигалками на большой скорости ехали на помощь медики, а за ними – два экипажа полиции.

Так, в Мариуполе за рулем «скорой помощи» был Сергей Гуменюк. В его работе каждая секунда – драгоценная, потому что больные могут не дождаться. Но иногда возникают задержки. «Мы едем – не пропустили, но мы едем. Люди же этого не понимают, которые сидят за рулем той машины. На перекрестках бывает, не пропускают», – сказал он.

А вот в Польше как только водители слышат сирену, то сразу съезжают на обочину. В Германии вообще действует правило «спасительного» коридора. Потесниться приходится автомобилям в двух полосах движения.

А в Мариуполе сегодня большинство автомобилистов прижимались к обочине. Но нарушитель все же нашелся – водитель Елена растерялась. «Совершила движение в том же направлении, чем совершила препятствие для движения спецтранспорта», – объяснил патрульный Сергей Григорьев.

Теперь девушка должна оплатить полтысячи гривен штрафа. Хотя сама уверена, что делала все правильно. «Да, я уступила дорогу, потому что был автобус, который мне мешал, я ему по ряду уступила. Он ушел в сторону – я ушла в эту сторону. Все. Сразу же в сторону, потому что это скорая, это чрезвычайные ситуации», – рассказала водитель.

По словам полицейских, постановление может быть обжаловано. Но надо будет доказать свою правоту. «В 10-дневный срок обратиться в суд. И суд уже будет принимать решение – правомерно было постановление или не правомерно. Как видим, к счастью, водители все же дисциплинированные, предоставляют преимущество колонне транспортных средств, как полицейским, так и скорой помощи», – сообщила пресс-секретарь патрульной полиции в Донецкой области Ольга Артюхова.

Присоединились к спецоперации и в Краматорске. Там некоторые водители проигнорировали мигалки. Более того – растерялись и пешеходы.

Но как показала проверка, большинство автовладельцев в Донецкой области все же придерживались правил дорожного движения.

Источник: ТК «Донбасс»