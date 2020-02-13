На Луганщине патрульный спас девушку от самоубийства и оказался в больнице: История спасения (Видео)

В Лисичанске (Луганская обл.) с пневмонией попал в больницу патрульный Михаил Еремеев, который несколько дней назад вместе со своим коллегой Дмитрием Козюбердой вытащили 17-летнюю девушку из ледяной воды. Девушка прыгнула с моста.

Так, Михаил с напарником были на патрулировании. Полицейский экипаж остановил парень и рассказал, что его девушка, с которой поссорился, пошла на мост между Лисичанском и Северодонецком сводить концы с жизнью. Все трое бросились на переправу. Но девушка как только их увидела – прыгнула с 20-метровой высоты. А Михаил Еремеев в бронежилете прыгнул за ней. «Солнышко, послушай меня, я инспектор патрульной полиции. Миша меня звать. Еремеев моя фамилия. Посмотри на меня, родная. Встать можешь? На холодном сидеть не надо. Купание закончилось», – говорил ей Михаил после того, как вытянул на берег.

Девушку несло течением. Когда полицейский дотянулся, то она ​​уже наглоталась воды и была без сознания. «Сразу крикнул своему напарнику, чтобы вызывал скорую. Девушка уже находилась под водой, только капюшон был на поверхности. Вытащили ее, согрели и передали карете скорой», – рассказал Михаил.

Сам полицейский после экстремального заплыва оказался на больничной койке. По словам медиков, с пневмонией ему лежать еще две недели. А вот 17-летней девушке, считают патрульные, очень повезло. «Девушку удалось спасти. Она не получила значительных повреждений. Ее достаточно быстро достали из воды. Только переохлаждение и легкие ушибы, которые у нее есть сейчас», – сообщила пресс-офицер Главного управления Патрульной полиции Луганской области Екатерина Листопад.

Сам Михаил уверен, что сделал все правильно. А если случится что-то подобное, то поступит так же.

Источник: ТК «Донбасс»