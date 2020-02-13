Украина примет участие в миссии НАТО в Ираке, – министр обороны

Во время участия в работе в рамках встречи министров обороны НАТО украинская сторона подтвердила намерение Украины участвовать в тренировочной операции НАТО в Ираке. Об этом во время встречи с прессой по итогам визита в брюссельскую штаб-квартиру НАТО рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает « Укринформ ».

«Мы четко заявили, что мы будем участвовать. Вероятность крайне высока. Все страны, которые имеют к этому отношение, они так же это поддерживают. Для нас это важно, потому что мы заинтересованы стратегически в увеличении своего участия в программах (операциям) НАТО. Это и наш опыт, и нам опыт, всем от этого польза», – сказал руководитель военного ведомства.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, он отметил, что сейчас Украина не имеет конкретных предложений по численности персонала или формата участия в такой тренировочной миссии, потому что сам Альянс еще в процессе определения собственного вовлечения в Ираке, и решает, когда именно она будет восстановлена ​​в полной мере. «Мы ведем сейчас эту работу, по определению конкретных людей, конкретных задач и объемов. Только все это произойдет, мы, конечно, об этом сообщим», – добавил Загороднюк.