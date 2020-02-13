В Краматорске требуют закрыть один из детсадов города

В Краматорске (Донецкая обл.) прокуратура подала иск в суд с требованием о закрытии одного из детских садов города до полного устранения нарушений правил пожарной безопасности. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Краматорска местная прокуратура подала иск в Донецкий окружной административный суд к коммунальному дошкольному учебному заведению г. Краматорска о признании его бездействия в части соблюдения правил пожарной безопасности и прекращении работы до полного устранения нарушений», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что по результатам внеплановой проверки специалистами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в декабре 2019 года в заведении выявлены многочисленные нарушения Кодекса гражданской защиты и правил пожарной безопасности.

В частности, помещения детсада не оборудованы системой противопожарной защиты, огнетушителями и эвакуационным освещением. На окнах установлены глухие решетки, а также отсутствуют сертификаты токсичности продуктов горения на ковры и другие покрытия пола. Кроме того, допускается использование поврежденных розеток, а работники не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания.