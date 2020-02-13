На одежде подопечных вышиты их фамилии: В интернате Луганщины, где в 2019 году в пожаре погибли люди, выявлены нарушения

В Старобельском областном психоневрологическом интернате, расположенном в с. Бутковка (Старобельский р-н, Луганская обл.), мониторы омбудсмена зафиксировали унижение достоинства людей с инвалидностью. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена Украины.

«Нарушение прав человека с инвалидностью обнаружили работники Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека при повторном мониторинговом визите в Старобельский областной психоневрологический интернат. Со времени предыдущего визита устранена часть недостатков, в частности, улучшена материальная база, создано отделение поддержанного проживания, обеспечена приватность в санитарных комнатах», – говорится в сообщении.

Как уточняется, жилые комнаты оформлены уютно, оснащены новыми кроватями с удобными матрасами и качественным постельным бельем. В холлах подопечные просматривают телевизионные передачи на больших плазменных телевизорах, сидя на мягких диванах. Однако, как выразился один подопечный: «Это золотая клетка, потому что мы никогда никуда не выходим из интерната».

«В интернате фактически введен режим содержания, а не проживания. Для большинства подопечных жизнь ограничена стенами интерната. Людям запрещено выходить без разрешения персонала не только в село, а даже в прогулочный дворик, огороженный забором. Мужчинам запрещено покупать за собственные средства сигареты, поэтому они вынуждены их "зарабатывать". Подопечные выполняют работу: моют лежачих больных, меняют им подгузники, убирают места общего пользования и тому подобное. Более того, чтобы персонал успел сдать смену, подопечных поднимают в пять утра. Подопечные ходят в одежде, на которой большими буквами вышиты их фамилии, что можно расценить как унижение человеческого достоинства», – рассказали в пресс-службе омбудсмена.

Кроме того, после пожара, который произошел в декабре 2019 года, часть корпуса не функционирует, поэтому подопечные проживают в переполненных комнатах (до 10 человек).

Мониторинговая группа отметила, что в учреждении недостаточно младшего медицинского персонала, который не может обеспечить надлежащий уход 185 человек с психическими расстройствами. «Кроме того, низкие заработные платы и большая нагрузка, а также отсутствие мотивации, приводят к текучести кадров таких работников», – отмечается в сообщении.

Отчет по результатам визита будет направлен руководству Луганской облгосадминистрации и учреждения.

Напомним, 22 декабря 2019 года горел один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната в Луганской области. В результате пожара погибли 4 подопечных, 3 – получили телесные повреждения и были госпитализированы каретой скорой помощи в больницу Старобельска. Возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Тогда, по данным омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, в Старобельском областном психоневрологическом интернате отсутствовала лицензия на осуществление деятельности по медицинской помощи, а кроме того, в сентябре 2019 года в этом же заведении произошел пожар.