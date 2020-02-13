Вода для Крыма в обмен на Донбасс: Эксперты рассказали, возможен ли компромисс

Поставки воды в аннексированный Крым в обмен на Донбасс – такой компромисс невозможен. В этом убежден политолог Олег Саакян, передает «Слово і Діло».

Недавно глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

По мнению Олега Саакяна, такой компромисс невозможен, поскольку это разные по весомости вопросы, которые не могут находится на одних весах. «Очень плохо, когда публично вопросы переговорного процесса комментируют представители власти, которые не причастны к нему и высказывают не профессиональные оценки, а личные. Арахамия – точно не специалист в этой сфере», – прокомментировал Саакян.

Политолог предположил, что это личная позиция Арахамии, но в команде президента вопрос актуальный. Возможно, через Арахамию зондируют реакцию общества.

На его взгляд, заявление свидетельствует о непонимании основных принципов политической коммуникации. Это демонстрируют представители разных политических лагерей, но преимущественно представители монобольшинства. «Мы видим, как такими заявлениями представители власти вредят не только своему имиджу, но рискуют навредить и государственным интересам», – считает Саакян.

В свою очередь, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский акцентировал внимание на том, что за экологическую и техногенную ситуацию в Крыму несет ответственность, согласно Женевской конвенции, государство-оккупант, то есть Россия.

По его словам, из-за недостатка воды в Крыму может произойти засоление почвы, меняется структура грунта, а территории могут быть навсегда утрачены. «РФ нужно было об этом думать, когда решили аннексировать Крым. Соглашаться на поставки воды не стоит. Никакими гуманитарными соображениями это не оправдано», – выразил мнение Сунгуровский.

На его взгляд, Украина может согласиться поставлять воду на полуостров только при условии того, что РФ отдаст Крым и признает аннексию. Руководство Кремля попытается шантажировать Украину. «Можно представить какую-то военную операцию в Херсонской области с целью разблокировать канал. Однако президен Росии Владимир Путин и РФ сейчас не в том состоянии, чтобы идти на такие меры», – считает Сунгуровский.

Как сообщалось ранее, на слова главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии уже отреагировали в Кремле, где заявили, что Крым не может быть объектом для каких-либо разменов, включая какие-либо уступки в переговорах по Донбассу.