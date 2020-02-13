Художница из Мариуполя получила гран-при фестиваля в Польше

Художница из Мариуполя Анастасия Журавлева стала победительницей международного фестиваля «Талантливые дети Украины», который состоялся в Польше. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Как отмечается, на художественной выставке Анастасия представила порядка 5 работ – «Книга», «Космос», «Слоник» и одну из новых картин – «Чашечки».

«Члены жюри отметили работы Насти, особенно их впечатлила ее последняя картина "Чашечки". Организаторы подарили детям настоящий праздник, а вот диплом победительницы фестиваля мы получили на почте только на днях», – рассказала мама художницы Марина Журавлева.

По словам преподавателя Мариупольской школы искусств Любови Макаренко, Анастасия в направлении живописи добилась показательных результатов.

«Она большая молодец, старательная и много трудится. По ее эскизу создали кованную скульптуру, которая уже украсила наш город. Также, занимается созданием разножанровых иллюстраций для книг», – пояснила Макаренко.

По информации горсовета, в 2018 году Анастасию Журавлеву признали самым талантливым ребенком Украины по версии Всеукраинской премии «Чудо-ребенок-2018».

Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета

Напомним, картину Анастасии Журавлевой выставили в турецком аэропорту.