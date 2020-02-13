Гримчаку продлили круглосуточный домашний арест на 2 месяца, – ВАКС

В Украине Высший антикоррупционный суд (ВАКС) сегодня, 13 февраля, продлил действие меры пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на странице в Facebook.

«Сегодня, 13 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц», – сказано в сообщении.

Так, согласно решению суда, Грымчаку продлили круглосуточный домашний арест на 2 месяца, до 13 апреля 2020 года включительно.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для Юрия Гримчака. Он находился в СИЗО 60 дней. Замминистру МинВОТ инкриминировали мошенничество. Его коллега Георгий Тука считает, что в задержании силовиками Юрия Гримчака нет политических мотивов. Адвокат арестованного Татьяна Матяш заявила, что замминистра Юрий Гримчак содержится в СИЗО незаконно, поскольку в решении суда есть ошибки. Напомним, что Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Юрию Гримчаку. Позже, суд изменил меру пресечения с содержания под стражей с альтернативой залога на круглосуточный домашний арест до 14 февраля, на время досудебного расследования.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак якобы получал предложение занять «пост министра" у незаконных вооруженных формирований (НВФ) на временно неподконтрольном Донбассе. В свою очередь, адвокат Гримчака Татьяна Матяш заявила, что экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку не предлагали стать «министром» в «ДНР».