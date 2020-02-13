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Рынок земли: Для жителей неподконтрольной части Донбасса подготовят отдельный закон

13.02.20 21:59

Для жителей временно неподконтрольной украинской власти части территорий Донбасса подготовят новый законодательный проект по рынку земли, но после деоккупации региона. Об этом в эфире телеканала «112.ua» сказал народный депутат от фракции «Слуга народа» Алексей Устенко.

«По всей видимости, это будет другой законодательный проект. И рынок земли на временно оккупированных территориях откроется, когда эти территории станут снова подконтрольными украинской власти», – сказал он.

Депутат уточнил, что те граждане Украины, которые проживают на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей, после деоккупации будут иметь полное право распоряжаться своим имуществом, как они посчитают нужным.

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