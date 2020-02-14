На передовой – не до нарядов: Волонтер из Запорожья бесплатно организовывает свадьбы для участников АТО/ООС (Фото)

Елена Ярошенко – владелица свадебного агентства «Любовь-­морковь» в Запорожье. Она же стала одной из первых, кто протянул руку помощи переселенцам из Донецкой и Луганской областей. Вместе с единомышленниками Елена организовала центр по сбору и выдаче гуманитарки. Одновременно она ездила на фронт и снабжала украинских бойцов берцами, бронежилетами и прицелами. В 2017 году Ярошенко придумала проект «Кохання перемагає». Суть его – организация свадебных церемоний для участников АТО/ООС.

«Донецким новостям» Елена Ярошенко рассказала о волонтерских буднях, о первой паре проекта, о самой необычной свадьбе и о торжестве, для которого невесте из Москвы готовят украинский наряд. Символично, что данный материал вышел сегодня, 14 февраля – в День Святого Валентина.

Приносили даже духи

– В первых числах мая 2014 года я и моя знакомая Настя Голикова открыли центр помощи для переселенцев. Это было большое помещение в том же здании, где я арендую площадь для своего свадебного агентства. Собственник предоставил его совершенно бесплатно.

Мы стали работать раньше, чем МЧС и Красный Крест. Все майские праздники я буквально дневала и ночевала тут. Люди шли нескончаемым потоком. С одной стороны – жители Запорожья, которые несли одежду, обувь, продукты, игрушки, посуду, а с другой – переселенцы, бежавшие от войны. Сначала ехали из Славянска и Краматорска, потом из Донецка и Луганска, позже из Иловайска, Дебальцево и Мариуполя.

Когда вышел первый сюжет на местном телеканале о нашем центре, к нам стали приходить потенциальные волонтеры. На первом организационном собрании их было около сотни. Многие и недели не выдерживали. Кому-то пары месяцев хватало для выгорания. Цифры говорят сами за себя: через наш центр за первые 4 месяца прошло 17 тысяч переселенцев.

В офисе стояли огромные коробки с вещами, обувью, посудой, игрушками. Мебель везли, картины. Помню, подарили несколько коробок с духами. Одна фирма привезла множество плоек и утюжков для волос, маникюрные ножницы. Дело в том, что у них в помещении случился потоп и коробки пришли в негодность, но товар был в рабочем состоянии.

Еще я помогала центру, который открыли протестанты. Там размещали семьи с пенсионерами, людьми с инвалидностью, многодетных. Кто-то пожил немного и возвращался домой, им на смену приезжали другие. Знаю, что там до сих пор живут семьи, которых эвакуировали еще летом 2014 года.

Запомнился один парень. Накануне Дня Независимости он вместе с мамой и бабушкой приехал из Горловки. Парень шел по плотине, срывал украинские флаги, за что был остановлен полицией. Оказалось, что так на него воздействовали одноклассники. Они звонили и писали ему: «Мы тут на блокпостах деньги зашибаем и укропов убиваем, а ты там…» В школу он не ходил, не нашел общих точек соприкосновения со сверстниками. Но мы не сдавались. Устроили его в интернат, в котором работал учитель, сумевший заинтересовать парня. Ближе к концу учебного года я приезжала туда, педагоги его хвалили. На такую трансформацию повлияли и новости из Горловки: практически все одноклассники, перешедшие на сторону боевиков, погибли.

Елена Ярошенко

Попросил зарядить мобильный…

– Мы только как год назад закрыли этот центр. Больше нет такой острой потребности. К тому же я решила. Что пора возобновлять свое любимое дело. Этому решению способствовал придуманный мною проект «Кохання перемагає», в рамках которого организовываю бесплатные свадебные церемонии для воинов-защитников и их невест.

Первой в проекте приняла участие семья Дмитрия и Татьяны Фоменко, которые расписались еще в октябре 2016 года, но торжественно свадьбу не отмечали. Они познакомились на вокзале одной из станций в Донецкой области. Дима обратился в стол справок, где работала Таня, для того, чтобы зарядить мобильный телефон. С тех пор они вместе.

Дима – коренной житель Запорожья, мой знакомый, он разведчик с позывным «Фантом». Написал мне, что хотел бы сыграть свадьбу, но нет денег для покупки всех атрибутов торжества. Поэтому я решила подарить Диме и Тане праздник. Хотелось, чтобы все было красиво, ведь они этого достойны. У невесты были платье, прическа, макияж – все как положено. Подарили им фотосессию. А вечером в этот же день Дима уехал на передовую.

Я была частным гостем на фронте – дважды в месяц ездила на Донбасс, поэтому многих парней знала лично. Были те, кто женился, но опять же из-за нехватки денег – экономили, и в первую очередь на платье для невесты. Вот тогда я и поняла, что проект «Кохання перемагає» именно то, что нужно. По всему Запорожью кинула клич, у кого есть свадебные платья и кому не жалко их подарить. Меня поразило, сколько небезразличных людей откликнулось. Присоединились и салоны свадебных платьев. Но нам приходилось много времени дорабатывать наряды, потому что каждая вторая свадьба – с национальным колоритом.

Снайпер «Белка» ждет двойню

– Из последних – свадьба снайпера из Запорожья Юлии Матвиенко, более известной под позывным «Белка» и ее побратима Артура с позывным «Железяка». С Юлей я знакома с началом войны, у нее в городе был волонтерский центр по плетению маскировочных сетей и «кикимор». Она попросила организовать свадьбу. На подготовку – меньше месяца. Первым делом мы выбрали платье из того, что у меня было. Также выбрали под наряд фату и бижутерию.

Юля сказала, что хотела бы свадьбу на Хортице. Для церемонии нам выделили одно из помещений на территории историко-культурного комплекса. После того, как с датой и местом решено, кинула клич о поиске визажиста, парикмахера, флориста. Сразу же отозвались знакомые, которые предоставили на торжество каравай и торт. Найти фотографа тоже было не проблема. А сколько журналистов изъявило желание присутствовать на церемонии бракосочетания! Все-таки «Белка» известная личность в Запорожье.

Написала об этой паре в группах «Щас как подарю» и «Криївка» (в этих Facebook-группах люди дарят друг другу вещи, обувь, духи, различные аксессуары, которыми сами не пользуются – ред.), так мне столько рушников, бокалов, свечей, подсвечников передали. И стараниями людей со всей страны мы буквально за неделю собрали полностью все для свадьбы Юли и Артура.

Снайпер «Белка» (которую мы привыкли видеть в берцах, камуфляже) в подвенечном платье, с прической и макияжем выглядела, как и любая невеста в такой знаменательный день – неотразимо. Вся наша команда сделала свое дело на 100%. И фотографии получились замечательные с этого торжества. Через пару лет они будут показывать их своим детям – уже скоро Юля родит двойняшек, мальчика и девочку.

«Белка» и «Железяка»

Истории, о которых надо писать рассказы

– Вспоминаю с теплотой свадьбу интернатовской пары. Андрей – сирота, воспитанник одного из запорожских интернатов. После выпуска не получил жилье от государства и 7 лет жил вместе с братом на улице под открытым небом. «Местом прописки» ребят был канализационный люк в центре Запорожья возле универмага «Украина». Потом парень пошел на войну, служил в 24-й отдельной механизированной бригаде. Вернулся в родной город и встретил девушку Елену со своего интерната. Я с командой помогла организовать им свадьбу. Сейчас они счастливые родители двух сыновей и дочери. Андрей является активным волонтером инициативной группы «Ассоциация бездомных Запорожья и Запорожской области».

Или еще история. Соединили в Центральном дворце бракосочетаний сердца молодого бойца из Запорожья Никиты и Альбины из поселка Старогнатовка, что в Донецкой области. Познакомилась пара, когда Никита делал закупки в продовольственном магазине в Старогнатовке. Никита потом рассказывал, что влюбился в Альбину с первого взгляда. После нескольких месяцев общения боец решил перевезти девушку в Запорожье к своим родственникам — уж очень неспокойная обстановка наблюдалась в ее районе. До свадьбы Альбина 5 месяцев жила в Запорожье, а ее жених находился на передовой и, чтобы сыграть свадьбу его отпустили буквально на несколько дней. На момент бракосочетания Альбине было 17 лет, Никите – немногим больше. Несмотря на юный возраст, видно было, как сильно они друг друга любят.

Когда я впервые увидела Альбину, она мне напомнила запуганного Маугли. Оказалось, что все время девушка жила на окраине поселка, который всегда был под обстрелами. Она дергалась от каждого звука. Кто-то заходил ко мне в офис, стукнув дверью, она чуть ли от страха не подпрыгивала. Времени на организацию свадьбы было мало, т.к. девушка была на 35 неделе беременности. Для меня первоочередной задачей было найти платье подходящего размера. Таки нашли, и самое главное, что наряд подошел в день свадьбы. Собирали невесту в моем офисе. И когда боец зашел и увидел свою будущую супругу, у него на глазах проступили слезы. Он ее никогда такой не видел, когда над головой ежедневно летают снаряды, в последнюю очередь думаешь о прическе или нарядах своей девушки.

Никита и Альбина

Прошлым летом провела выездную церемонию в Мариуполе. Парень из 503-го батальона морской пехоты, а девушка – бывший боец 23-го батальона. Платье невесты обклеила ракушками, был стилизованный букет. Регистрация прошла на берегу Азовского моря.

Год назад расписала яркую пару – Олега и Нику. Он после тяжелого ранения в ногу. После официальной церемонии был небольшой банкет. Слово взяла мама жениха и тут ее перебивает Олег: «Знаешь, когда я лежал на поле боя (мужчина несколько часов пролежал на земле, т.к. шли бои и его не могли транспортировать – ред.), я только и мечтал о том, чтобы остаться живым, а о свадьбе и мыслей даже не было». После ранения, мужчина впал в кому. «Но я все время слышал твой плач. Ты все время меня звала и звала. Я хотел уйти, но твой плач заставил меня передумать. Ты меня вымолила у смерти», – продолжил он. Потом были танцы, и я вижу, что Олег плачет. Подхожу к нему и спрашиваю, по какому поводу слезы. А он говорит, что дико болит нога, которая была ранена. «Так не танцуй», – говорю я. А он в ответ: «Как не танцевать? У меня же свадьба!».

Позже мы организовали танцевальную реабилитацию для бойцов, и Ника с Олегом стали первой парой, которая полностью прошла этот курс. Были еще три пары, все они сыграли свадьбы в рамках проекта «Кохання перемагає». Для них специально была написана песня «Я прийду в твої сни», под которую супружеские пары танцевали вальс. И мы даже сняли клип. Самое интересно, что 4 девушки, без какого-либо музыкального образования, спели для своих мужей. Все это состоялось в начале мая прошлого года на первом в Запорожье Балу героев.

Бал героев

Пели вместе караоке – теперь готовятся к свадьбе

– Сейчас занята над оформлением интересной свадьбы в украинском стиле. И хоть торжество назначено на 10 мая, работы много, а время пролетит, не успею оглянуться.

Жених – боец первой волны мобилизации 23-го отдельного мотопехотного батальона «Хортица», она… москвичка. Познакомились с помощью программы Smule (музыкальное приложение, с помощью которого можно петь дуэтом с человеком, живущим на другом конце света, – ред.). Он зашел в программу и увидел девушку, которая пыталась спеть песню группы «Бумбокс». Не став лукавить, парень написал, что поет она не важно, мол, ударения не там ставит. Оказалось, что девушка живет в Москве и, слушая «Бумбокс», она влюбилась в украинский язык. И после начала слушать «Океан Эльзы», Арсена Мирзояна, «Беz Обмежень». Так у них завязалось общение, пели много дуэтом. Допелись до того, что в прошлом году она приехала в Запорожье. И после этого они решили сыграть свадьбу. Обратились ко мне за помощью. По желанию невесты, свадьба должна быть с нашим национальным колоритом. Уже отдала платье мастерицам, чтобы на нем вышили украинский орнамент. Другие помощницы делают венок. Жду не дождусь этого дня.

Любовь – шанс на адаптацию в мирной жизни

– За все время существования проекта «Кохання перемагає» сыграли свадьбы 30 пар. Общаемся практическими со всеми. Созваниваемся, переписываемся. Знаю, что из всех пар только одна разошлась. Мужчина вернулся с войны, а женщина была не готова к действительности. Вот я – волонтер и понимаю, как война ломает людей, а девушка, переписываясь с парнем, была далека от суровой реальности. И только спустя время после свадьбы, когда наступили семейные будни, она глубже узнала человека. В действительности оказалось, что он не такой, каким она себе его представляла…

30 пар – не предел. Я буду продолжать заниматься организацией свадеб. Когда ты видишь их реакцию, когда он стоит в форме, оборачивается, а там невеста в белом платье – у него слезы на глазах и руки трясутся, когда они обмениваются клятвами – это бесценно! Любовь – это шанс на адаптацию в мирной жизни. Я по собственному опыту вижу, насколько счастливы эти пары, как для них это важно. Что такое свадьба и любовь – это один из лучших выходов из синдрома войны. Любовь – это лучше любого психолога. Чем больше таких свадеб, тем больше шансов, что они нормально вернутся в мирную жизнь.

Фото предоставлены Еленой Ярошенко