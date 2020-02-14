Мода на пенсионный «шопинг», или Кому еще придется докупить пенсионный стаж

На фоне непрерывно растущего в Украине страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию и получения соответствующих выплат, все больше и больше украинцев сталкиваются с нехваткой этого стажа. Практически единственный выход из этой ситуации – докупить недостающий период. То есть, сначала самому заплатить определенную сумму, чтобы уже потом получить свою пенсию от государства. Тем более, что оно склонно и дальше повышать страховой стаж…

Вместо возраста повысили стаж

Механизм был активирован 1 января 2018 года в рамках принятой 3 октября 2017 года Верховной Радой пенсионной реформы. Одновременно с этом произошло так называемое осовременивание пенсий в Украине. С 1 октября 2018 года минимальная пенсия была тогда повышена на 140 грн до 1 452 грн в месяц. Как следствие, от 6 млн до 9 млн украинских пенсионеров получили прибавку к пенсии от 200 до более чем 1000 грн.

Параллельно с этим тогдашний министр труда и социальной политики Андрей Рева порадовал пенсионеров, сообщив, что, несмотря на яростное давление Международного валютного фонда, пенсионный возраст в Украине повышен не будет. И объяснил, как удалось всего этого добиться.

«Повысить пенсии без увеличения страхового пенсионного стажа невозможно, поскольку дефицит Пенсионного фонда составляет 141 млрд грн, а средств нет не только на повышение пенсий, но и на текущие выплаты пенсионерам. Повышение страхового стажа до 35 лет дает возможность получать пенсию не менее чем в 35% от зарплаты», – сообщил тогда министр.

Пикантность ситуации заключалась в том, что еще в 2017 году для выхода на пенсию украинцам было достаточно страхового стажа всего в 15 лет. Соответственно, практически все украинские мужчины могли выйти на пенсию в 60 лет, а женщины – в 58,5 лет.

Интересно, что пенсионный возраст украинок в тот момент уже плавно увеличивался в рамках другой пенсионной реформы, проведенной еще в 2011 году. Эта реформа плавно увеличивала (на полгода ежегодно) пенсионный возраст женщин в Украине с 55 до 60 лет. Нехитрый подсчет показывает, что эта реформа закончится в будущем 2021 году, когда пенсионный возраст женщин в Украине сравняется с пенсионным возрастом мужчин и будет составлять 60 лет.

Дальше он повышаться, по-видимому, уже не будет, так как согласно следующей пенсионной реформе, начавшейся в 2018 году, ключевым для выхода на пенсию в Украине стал не трудовой, а страховой стаж.

Главное – не работа, а взносы

Страховой стаж – это срок, в течение которого работник добросовестно выплачивал пенсионные взносы в Пенсионный фонд. Ключевой нюанс – размер каждого взноса должен быть не ниже 22% официально установленной на тот момент минимальной зарплаты. Если он меньше (человек работал на полставки, неполный рабочий день и т.п.), тогда количество получаемого страхового стажа пропорционально уменьшается. Не говоря уже о случаях, что работодатель и вовсе не платил взносы в Пенсионный фонд с работника, о чем работник мог и не подозревать…

То есть, по факту, важен даже не стаж работы и не стабильная уплата пенсионных взносов как таковых. На самом деле важно, какую именно сумму уплатит работник в виде пенсионных взносов. Если она меньше необходимой, то ему засчитывают меньший страховой стаж. К примеру, если он отработал месяц на полставки и уплатил в качестве взносов в Пенсионный фонд не 22% от действующей минимальной зарплаты, а половину, то ему засчитают страховой стаж не месяц, а только его половину. Если же зарплата у украинца выше минимальной и его взносы в ПФУ больше, чем 22% от минимальной зарплаты, то сроки выхода на пенсию для него не меняются, просто размер его пенсии пропорционально увеличивается.

Как уже было сказано, в рамках Пенсионной реформы-2018, в Украине был резко повышен необходимый для выхода на пенсию страховой стаж. Уже в 2018 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, украинцу было необходимо иметь такого стажа не 15, как годом ранее, а 25 лет.

Далее этот срок каждый год возрастал на год и в нынешнем 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет, а женщинам в 58,5 лет, необходимо иметь уже 27 лет стажа. К 2028 году эта цифра, таким образом, возрастет до 35 лет.

И пусть работают

Те, у кого в нынешнем году не окажется необходимого для выхода на пенсию страхового стажа, продолжат работать. Так, если работник в текущем году достиг пенсионного возраста и у него есть от 17 до 27 лет страхового стажа, то он должен будет работать до 63 лет. Точнее сказать, должен будет платить взносы определенного размера. Если же у него страхового стажа в 2020 году меньше 17 лет, то он будет работать до 65 лет.

Фактически в Украине таким образом сформированы 4 группы пенсионеров. Первые – те, кому хватает страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет, вторые – в 63 года, третьи – в 65 лет. Есть и четвертые. Если к 65 годам у человека нет минимально необходимого страхового стажа, то он прекращает работать, но получает не пенсию, а социальную помощь малообеспеченным. Она ощутимо ниже пенсии. Пикантность ситуации в том, что, если такой человек не будет работать вообще, то он все равно будет получать такую помощь после 65 лет.

Очевидно, что новая схема существенно меняет сроки выхода на пенсию для немалого количества украинцев. Как уже было сказано, еще в 2017 году для выхода на пенсию в 60 лет (а женщинам – еще раньше) было достаточно 15 лет страхового стажа. То есть выйти на пенсию вовремя могли практически все украинцы.

В 2018 году ситуация уже была такой: 26% украинцев, достигших 60 лет, имели страховой стаж от 15 до 25 лет, и около 4% – менее 15 лет. Перед всеми ими немедленно встала дилемма – работать дальше или докупить недостающий пенсионный стаж. Как они поступили, открытой статистики нет.

В следующем 2021 году, согласно расчетам еще предыдущего правительства, количество украинцев в возрасте 60 лет со страховым стажем от 18 до 28 лет (т.е. попадающих в группу, которая продолжает работать до 63 лет) составит впечатляющие 25% от общего числа 60-летних.

Согласно этим же прогнозам, в 2028 году, т.е. к моменту окончания этой Пенсионной реформы: 55% украинцев будут иметь страховой стаж более 35 лет и выйдут на пенсию в 60 лет, 40% будут иметь страховой стаж до 35 лет и выйдут на пенсию в 63 года и 5% украинцев будут иметь страховой стаж менее 25 лет и выйдут на пенсию в 65 лет.

Купи себе пенсию

Правда, эти прогнозы 2017 года изначально исходили из того, что подсчитанные потенциальные пенсионеры благополучно доработают до 60 лет. Реальность у многих оказалась несколько иной. Все это хорошо демонстрирует, насколько с каждым годом для украинцев возрастает значение покупки страхового пенсионного стажа за деньги.

Текущее законодательство предусматривает, что любой украинец может докупить до 5 лет стажа. Стоимость стажа рассчитывается довольно просто. Нужно просто перемножить текущую величину Единого социального взноса (ЕСВ) на соответствующий коэффициент и на количество покупаемых месяцев стажа.

Как известно, ЕСВ в настоящий момент составляет 1 039 грн, а коэффициент меняется в зависимости от количества лет стажа:

при покупке стажа до 1 года он равен 2;

до 2 лет – 1,8;

до 3 лет – 1,6;

до 4 лет – 1,4;

до 5 лет – 1,2.

То есть, по сути, при покупке пенсионного стажа действует своего рода оптовая скидка. Это хорошо видно при реальных расчетах сумм «выкупа».

К примеру, при покупке 1 года стажа необходимо будет заплатить: 1039 х 2 х 12 = 24 936 грн.

А при покупке 5 лет стажа достаточно заплатить: 1039 х 1,2 х 60 = 74 808 грн. То есть купленный год стажа обойдется лишь в 14 961 грн. Эта сумма существенно меньше, чем если кто-то покупает лишь год стажа. Почти на 10 тыс. грн.

Нельзя не признать, что подобный механизм сам по себе смотрится (мягко говоря) весьма спорно с точки зрения даже банальной социальной справедливости. Украинец, которому для выхода на пенсию не хватает лишь года стажа, очевидно проработал больше, чем тот, кому не хватает пяти лет стажа.

Не менее очевидно, что в первом случае украинец платил налоги государству дольше, чем во втором. Причем, никаких налоговых скидок в виде понижающего коэффициента к ЕСВ ему никто не предоставлял. В отличие от второго украинца.

Продолжение следует

К тому же, вскоре украинцев вполне может постигнуть новая пенсионная реформа с очередным увеличением страхового пенсионного стажа. Пару дней назад глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в очередной раз заявила, что в Украине снова будет повышаться пенсионный возраст.

«Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию. Сейчас сложилась ситуация: либо мы оставляем пенсионный возраст, и у нас постепенно будет ухудшаться ситуация, или принимаем решение, что с 2023 увеличиваем пенсионный возраст один раз в год на один месяц», – заявила она.

Одной из главных причин дальнейшего роста пенсионного возраста в Украине депутат назвала неверную ориентацию пенсионной системы на продолжительность жизни людей после того, как они достигли пенсионного возраста. Т.е. сколько они живут на пенсии до смерти. В качестве главной цели фигурирует «стимулирование украинцев работать дольше». Чтобы потом получат более высокую пенсию. В качестве ориентира депутат привела в пример Японию.

«К примеру, Япония говорит о 72 годах (средней продолжительности жизни). Мы уже почти как Япония. Сейчас у нас 11,3 млн пенсионеров, из них более тысячи – это люди, которые достигли столетнего возраста», – сообщила Галина Третьякова.

Согласно данным, обнародованным Госслужбой статистики в начале 2019 года, средняя продолжительность жизни в Украине действительно составляет 71,18 лет. Причем, для мужчин этот показатель – 65,2 года, а для женщин – 75,5 лет. Украинские мужчины на пенсии явно не задерживаются на этом свете.

По официальным данным Японии, средняя продолжительность жизни в стране в 2019 году составляла… 83,3 года. Япония вообще считается общепризнанным лидером долгожительства населения. Пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин в Японии составляет 62 года.

Так, что, говоря о Японии, стоило бы сначала продолжительность жизни в Украине поднять до японского уровня. А потом можно и пенсионный возраст… опустить до японского. Кстати, общий показатель продолжительности жизни населения стран Европы также превышает украинский на… 10 лет.

Сделаем всех пенсионеров покупателями

Если же ориентировать по реально соизмеримой продолжительности жизни, то первой на ум приходит Турция. Здесь средняя продолжительность жизни – 72 года. А пенсионный возраст для мужчин – 60 лет, а для женщин – 58 лет. Второй страной для сравнения можно взять Малайзию. Здесь средняя продолжительность жизни населения – 73 года. А пенсионный возраст 60 лет и для мужчин, и для женщин. Ну и…

Так или иначе, но, похоже идея с покупкой украинцами недостающего им страхового пенсионного стажа депутатам очень понравилась. И, видимо, они не против постоянно увеличивать количество украинцев, совершающих подобный «шоппинг». Или продолжающих работать после достижения пенсионного возраста.

И кстати. Та же Галина Третьякова сообщила, что уже с марта нынешнего года украинцам запустят уже вторую пенсию. Но сама «вторая пенсия» будет после выхода на пенсию. Пока же будут только дополнительные обязательные взносы из зарплаты на личный накопительный пенсионный счет.