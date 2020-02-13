Стало известно, как долго коронавирус может жить на одежде

Китайский коронавирус COVID-19 может жить на неодушевленных предметах больше недели. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованного в The Journal of Hospital Infection, сообщает « РБК – Украина ».

Ученые исследовали коронавирусы SARS и MERS, геномы которых схожи с новым COVID-19. В результате исследования выяснилось, что патогенные микроорганизмы человека могут сохраняться на различных материалах и поверхностях (алюминий, дерево, бумага, пластик, стекло и т. д.) и оставаться заразными при комнатной температуре до девяти дней. «Низкая температура и высокая влажность воздуха еще больше увеличивают срок их жизни», – отметил врач Гюнтер Кампф из Университетской больницы Грайфсвальда.

Чтобы уменьшить распространение коронавирусов в целом, авторы исследования рекомендуют больницам тщательно дезинфицировать поверхности различными растворами, приготовленными из гипохлорита натрия, перекиси водорода или этанола.

Напомним, что в Китае за сутки, 13 февраля, от коронавируса погибли 254 человека, что является рекордным суточным показателем по количеству жертв от начала эпидемии.